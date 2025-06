Bruce Springsteen hatalmas csalódást okozott a rajongóinak: "ideges és bunkó volt" - Videó

Egy mobiltelefonnal rögzített videófelvétel tanúsága szerint Bruce Springsteen nem volt hajlandó autogramot adni a Manchesterben rá várakozó rajongóknak, akik az eső ellenére is kitartottak a szálloda bejárata előtt. Az eset a 2025-ös Land of Hope and Dreams turné egyik brit állomásán történt.

Bruce Springsteen nem adott autogramot a rá várakozóknak

Bruce Springsteen: „Srácok, ti az egész városban kergettetek”

A 75 éves énekes biztonsági kísérettel érkezett vissza manchesteri szállodájába, miközben testőrei esernyővel védték. A bejáratnál várakozó rajongók egyike így könyörgött: „Bruce, csak egyet kérek.” Springsteen azonban elutasította a kérést, és határozottan így válaszolt: „Srácok, ti az egész városban kergettetek... Nem írok alá semmit.” Az énekes ezután belépett az épületbe, mire egy rajongó visszakiáltott: „Nem üldöztünk, itt vártunk rátok.”

Videó is készült az esetről

A közösségi médiában közzétett felvétel gyorsan terjedt, és megosztotta a kommentelőket. Egy hozzászóló ironikusan így reagált: „Micsoda nagyszerű srác. Hé, milliárdos lettem, a rajongóimnak köszönhetően, most már ne álljatok az utamba.” Mások kevésbé kritikus hangnemben szólaltak meg. „Úgy érzem, sok kell ahhoz, hogy Bruce-t felbosszantsák. Remélem, megértették a célzást” – írta egy kommentelő. „Még sosem volt szerencsém találkozni vele, de olyan jószívű embernek tűnik, aki szereti a rajongóit, és nagyon nagylelkű” – olvasható ugyanitt.