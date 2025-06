Zokogtak P. Diddy ikerlányai apjuk perének záróbeszédei után: a rappert életfogytiglanra is ítélhetik

A P. Diddy, más néven Sean Combs ellen indított pernek a tárgyalása 2025. május 5-én kezdődött meg New Yorkban. A per többek között szexuális zaklatással és szexuális visszaéléssel és kényszerítéssel vádolja a rappert. Csütörtökön a vád és a védelem képviselői is elmondták a záróbeszédeiket, Sean Combs több gyermeke is megjelent a New York-i bíróságon. A zenei mogul ikerlányai, D’Lila és Jessie Combs sírva hagyták el az épületet.

P.Diddy ikerlányai, D’Lila és Jessie Combs sírva hagyták el az épületet

Forrás: Getty Images North America

P. Diddy ikrei könnyek között távoztak

A szexkereskedelemmel, zsarolással és prostitúcióra kényszerítéssel vádolt P. Diddy büntetőperének záróbeszédeit csütörtökön tartották meg a New York-i bíróságon. Sean Combs 18 éves ikerányai, D’Lila és Jessie Combs is jelen voltak és a Mirror beszámolója szerint szerint kétségbeesve, könnyek között és szorongva távoztak.

A rapper mellett a kezdetektől fogva kiállnak a gyerekei

A zenemogul gyermekei – a 34 éves Quincy, a 31 éves Justin, a 27 éves Christian, valamint a mindössze 2 éves Love – szintén Combs mellett álltak a tárgyalási időszak során. A család a közösségi médiában is hangot adott összetartozásának: az ikrek júniusban, az apák napja alkalmából közzétett posztjukban így írtak: „Annyira szeretünk, hogy azt szavakkal el sem tudjuk mondani. Mindig ott voltál nekünk, amikor szükségünk volt rád, jóban-rosszban.” A poszthoz csatolt képen az előadó mind a hét gyermekével együtt szerepel.