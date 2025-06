Elizabeth Hurley 60 éves lett – Így lett a botrányos punkból igazi stílusikon

Az egyik legsokoldalúbb angol színésznő, Liz Hurley sokunk gyerek-, illetve tinédzserkorát végigkísérte. Legtöbben ikonikus outfitjeiről, valamint szórakoztató szerepeiről ismerik, kevesebben tudják, hogy kipróbálta magát a kamera másik oldalán is és előszeretettel jótékonykodik. Elizabeth Hurley 60 éves, ami kiváló apropó, hogy végigtekintsük életét.

Elizabeth Hurley 60 éves és nem tervez nyugdíjba vonulni.

Lázadó punk a balettiskolában

1965. június 10-én, Basingstoke-ban született Elizabeth Hurley, a királyi haditengerészet őrnagyának és egy tanárnak a leányaként. Hamisítatlan angolként a nyolcvanas években utolérte a punk stílus: rózsaszín hajjal és piercinggel borzolta a kedélyeket, de egy New Age-s utazó hippimozgalommal is kapcsolatba került.

A vadóc, lázadó Elizabeth Hurley fiatalon a bakancsot olykor balettcipőre cserélte, ugyanis balettórákat vett.

Később a London Studio Centre iskolában végezte felsőfokú tanulmányait, ahol táncot és színészetet tanult. Első szerepét az 1987-es Ária c. filmben kapta, még névtelen statisztaként, hogy 1988-ban aztán 4 sorozat kilenc epizódjában és egy filmben is feltűnjön, ettől kezdve pedig nem volt megállás.

Elizabeth Hurley a képernyőn és a filmvásznon

Filmográfiájában nem Oscar-esélyes alkotásokat kell keresni, de nem is ezért, hanem humora és ellenállhatatlan kisugárzása miatt szeretjük a színésznőt. Televízión szerepelt többek között az Ifjú Indiana Jones kalandjai, a Sámson és Delila, Gossip Girl, valamint a Királyság c. sorozatokban – utóbbiban a főszerepet alakította, mint az Egyesült Királyság királynéja.

Elizabeth Hurley filmjeiből A bájkeverő, a Szőr Austin Powers 1. és 2. része, valamint a Pereld a nőt c. darabok hoztak neki nemzetközi sikert.

Elizabeth Hurley 60 évesen sem vonul vissza sütögetni, helyette két filmsorozat, a The Breaking Bear, valamint a The Inheritance munkálatain dolgozik. Kipróbálta magát, mint producer korábbi párjával, Hugh Granttel együtt közös produkciós céget is alapítottak Simian Films néven, többek között a Keresztapus, valamint a Halálos terápia produceri székében ült.