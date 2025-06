Vilmos herceg betartotta a legfontosabb ígéretét, amit a rákbeteg Katalin hercegnéről tett

Hatalmas sikernek örvendett idén is Anglia egyik legnívósabb rendezvénye a Royal Ascot, amely során a legkiválóbb brit zsokék és lovak mérik össze tudásukat, a királyi család és a gazdasági elit tagjai előtt. A rendezvény során megjelent az uralkodó III. Károly király, a felesége Kamilla királyné, és a trónörökös Vilmos herceg is. A tömeg mégis kicsit csalódott volt, ugyanis a család legnépszerűbb tagja Katalin hercegné szerda reggel lemondta a megjelenését, pedig még hintót is előkészítettek már a számára a bevonuláshoz. Később kiderült, hogy egyensúlyt próbál teremteni, a testi- és lelki egészsége, a családja és a munkája között. Vilmos herceg pedig támogatta ebben a feleségét.

Vilmos herceg ígéretet tett rá, hogy támogatni fogja a rákos megbetegedéssel küzdő feleségét az élet minden területén

Forrás: Getty Images

Most a Mirror arról értesült, hogy Vilmos herceg nem csak elfogadta felesége döntését, hanem támogatta is, és szívesen „túlórázott” a Royal Ascot során, hogy helyettesítse a feleségét a rendezvényen. Már délelőtt elfoglalta a helyét a számukra kijelölt hintóban, és egészen kora estig kint volt a lóversenypályán, hogy később ő adja át a serleget a nyertes zsokénak.

Vilmos herceg ígéretet tett rá, hogy óvni és támogatni fogja a feleségét

A lap felelevenítette, hogy néhány hónappal ezelőtt, amikor még nem volt remisszióban a hercegné, Vilmos herceg a Surpus to Supper nevű jótékonysági szervezetnél járt, ahol az alapítvány egyik munkatársa megkérte őt, hogy viselje gondját Katalin hercegnének.

Megteszem, megteszem! Gondoskodni fogok a feleségemről, megígérem!

- hangzott el a két férfi beszélgetése, amely során Vilmos herceg még a dolgozó vállára is tette a kezét, hogy súlyt adjon a szavainak. Most pedig láthattuk élesben milyen az, amikor a világ egyik legmagasabb rangú embere elsősorban férj és édesapa, és csak másodsorban trónörökös.