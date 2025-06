A Royal Ascot legdrámaibb kalapjai: még Kamilla királyné is megdöbbent a kavalkádtól

Minden évben őrült kalapokat és fejdíszeket láthatunk az angol elittől, de idén mintha minden eddigit felülmúltak volna. A kompozíciók nemcsak színesek és díszesek voltak, de sokszor furcsa formát is öltöttek. Sokakban felmerült a látottak után a kérdés: ez még a jó ízlés határain belül van? Nézd meg, mit alkotott idén az angol elit és a brit királyi család!

A 2025-ös Royal Ascot: a brit királyi család tagjai kitettek magukért

Forrás: Getty Image

Brit királyi család és a Royal Ascot

Minden év júniusában a brit királyi család tagjai és az angol elit kiválóságai megmutatják legextrább outfitjüket a Royal Ascot rendezvényen. A Royal Ascot lóverseny a megboldogult Erzsébet királynő egyik legkedveltebb eseménye volt, amit az utódok tiszteletből tovább is visznek. Az idei Royal Ascot június 17 és 21 között zajlik, így minden nap egyre izgalmasabb a verseny és a kalapok szempontjából is. Az idei díszvendégek természetesen III. Károly brit király és Kamilla királyné, de a napokban már feltűnt Vilmos herceg is, felesége, Katalin hercegné nélkül. A királyi pompa és extravagancia nem kifejezés a fejdíszekre és kalapokra, de a rengeteg megjelenés közül kigyűjtöttük azokat, amik a legmeghökkentőbbek voltak.