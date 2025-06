Kanye West – vagyis Ye – ismét megváltoztatta a nevét. A Page Six információi szerint a rapper és üzletember immár Ye Ye néven szerepel több kaliforniai üzleti dokumentumban. A neve alatt szereplő cégek, például a Yeezy Apparel vagy a Getting Out Our Dreams Inc., már az új nevet tüntetik fel az iratokban, de a sztár profiljai még a régi nevén futnak.

Forrás: Getty Images North America

Kanye West: jogilag Ye, üzletileg Ye Ye

A váltásnak voltak előzményei is. Kanye West 2021-ben kérvényezte, hogy törvényesen Ye legyen a neve, amit egy Los Angeles-i bíró jóvá is hagyott. Már akkor is azt nyilatkozta: személyes okokból döntött a névváltoztatás mellett, és azt is jelezte, hogy számára a Kanye West név múltat, kötöttséget, sőt – egyes értelmezések szerint – rabszolgaságot jelentett. Mostani lépése azonban váratlan volt: Ye Ye néven jelent meg a kaliforniai üzleti regiszterekben, a hivatalos iratokat pénzügyi vezetője, Hussain Lalani nyújtotta be.

Az új nevet hivatalosan még nem jelentették be, Ye a közösségi médiában sem erősítette meg a változást. Június 1-jén viszont közölte az X-en, hogy végleg megszünteti @kanyewest profilját, mert „a neve Ye”.

2024 márciusában Ye egyik legközelebbi tanácsadója, Milo Yiannopoulos levélben szólította fel a médiát, streamingszolgáltatókat és adatbázis-kezelőket, hogy ne használják többé az elavult Kanye West nevet. A dokumentumban az állt: „Ye az egyik legismertebb ember a világon, elnökökkel és a pápval egyenrangú.” Yiannopoulos szerint West tudatosan döntött úgy, hogy feladja a Kanye West nevet és a hozzá tartozó kereskedelmi értéket, hogy önálló identitást teremtsen.

A Ye Ye név jelentése egyelőre nem tisztázott, de a névválasztás minden bizonnyal nem véletlen.