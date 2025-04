Ezt senki nem gondolta: két év után válik az álompár, besokkalt a feleség

A sztárpár szakításáról nem először ír a sajtó, februárban az a hír járta, Bianca Censori belefáradt a botrányokba és válik. Ekkor azonban sem ő, sem Kanye West nem erősítette meg a szóbeszédet. Most azonban a rapper dalban tudatta a világgal, vége.

Kanye West és Bianca Censori válnak

Forrás: Northfoto

Kanye West legújabb dala a BIANCA

Már a Grammy-díjátadó előtt is beszélték, hogy Kanye West és Bianca Censori válnak, ám ők ekkor éppen Japánban utazgattak és semmi nem utalt arra, hogy kapcsolatuk válságban lenne. Most azonban úgy tűnik, igaz a hír, Bianca besokallt, és menekül abból a kapcsolatból, ahol a férje engedélye kell ahhoz is, hogy milyen ruhát visel. Kenye West a szakítást új dalával tette nyilvánossá, amelynek címe: BIANCA. A szöveg egy részletében Kanye arra utal, Bianca hagyta el: „Bianca, csak azt akarom, hogy jöjjön vissza/Gyere vissza hozzám/Tudom, mit tettem, hogy feldühítselek.”