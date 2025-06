Katalin hercegné sugárzott a király születésnapján: összeöltözött kislányával, Saroltával

A brit királyi család tagjai teljes pompában vonultak fel szombaton a Trooping the Colour ceremónián, mellyel minden évben az aktuális uralkodó születésnapját ünnepli Anglia. A tömeg most is csak Katalin hercegnét figyelte, aki férje, Vilmos herceg és három gyermekük, György, Sarolta és Lajos társaságában érkezett az eseményre.

Katalin hercegné világoskék-fehér szettben jelent meg, és kislánya, Sarolta hercegnő is hasonló színvilágú ruhát viselt. A tízéves hercegnő mosolyogva integetett az autó ablakából a tömegnek. Az autóban ott ült a 11 éves György herceg, és a mindig vidám Lajos herceg is. Katalin hercegné, Vilmos herceg és a gyerekeik is megjelentek a Trooping the Colour rendezvényen

Forrás: WireImage A lelkes rajongók már a kora reggeli órákban, az eső ellenére gyülekeztek a The Mall mentén és a St James's Park környékén, mindenki jó helyről akarta követni az eseményeket. A felvonulás szokás szerint a Buckingham-palotától indult, majd a The Mallon át a Horse Guards Parade-ig tartott. Idén a Coldstream Gárda volt a díszmenet vezetője, amely először vonult fel III. Károly előtt az uralkodása alatt. A király előző nap adta át az ezred új zászlaját annak 375. évfordulója alkalmából. Az ünnepségen több mint 1400 katona, 400 zenész, 200 ló és tíz katonai zenekar vesz részt. A Királyi Lovastüzérség 41 ágyúlövéssel tisztelgett Károly király előtt a Green Parkban. Az eseményt egyperces csend szakította meg, a csütörtöki, indiai repülőgép-szerencsétlenség áldozatai előtt tisztelegtek. A belsetben 241 ember vesztette életét. II. Károly kérésére a királyi család tagjai fekete karszalagot viselnek – így fejezve ki együttérzésüket az áldozatok hozzátartozói és az érintett közösségek felé. A menetben lóháton tűnt fel Anna hercegnő és Eduárd herceg. Anna hercegnő először lovagolt nyilvánosan azóta, hogy tavaly súlyos fejsérülést szenvedett – úgy tudni, megrúgta egy ló. Nem lehett nem észrevenni, hogy Harry herceg és Meghan Markle ezúttal sem jelent meg. A sussexi hercegi párt tavaly sem hívták meg a rendezvényre. A jelenlegi protokoll szerint kizárólag aktív, hivatalos szerepet vállaló családtagok jelenhetnek meg a Buckingham-palota erkélyén – így ők idén nem kaptak meghívást a ceremóniára.