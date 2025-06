Kylie Minogue nem koncertezik tovább: szomorú dologról számolt be az énekesnő

Az 57 éves Kylie Minogue péntek este az Instagramon jelentette be, hogy egészségi állapota miatt kénytelen néhány fellépését elhalasztani. Az énekesnő a posztban elnézést kért a közönségétől, és részletesen beszámolt állapotáról.

Kylie Minogue lemondta a fellépéseit

Forrás: Getty Images

„Sziasztok kedveseim, mint azt néhányan talán tudjátok, egy hete fejeztük be a The Tension Tour brit szakaszát, de sajnos egy vírusfertőzésnek – hello gégegyulladás – estem áldozatul” – írta a sztár. Hozzátette, mindent megtett a gyors gyógyulás érdekében, de még szüksége van néhány napra, hogy újra formába lendüljön.

Kylie Minogue gégegyulladással küzd

A gégegyulladás a hangszalagok irritációjával vagy duzzanatával jár, torokfájást, folyamatos köhögést és rekedtséget, súlyosabb esetben hangvesztést okozhat– ez pedig egy énekes számára kifejezetten problémás. A betegség általában egy-két héten belül magától gyógyul, ám a szakértők szerint ilyenkor kerülni kell a beszédet, különösen a suttogást, mert az fokozottan megterheli a hangszalagokat.

Kylie Minogue közölte: „Nagyon, nagyon sajnálom! Nincs más választásom, mint hogy elhalasszam a berlini, lodzi, kaunasi és tallinni koncerteket.” Ugyanakkor megnyugtatta a rajongókat, hogy a jegyek érvényesek, és a szervezők már dolgoznak az új időpontokon.