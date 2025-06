Leonardo DiCaprio nagyon megváltozott - Mindenki azt találgatja, mi történhetett vele

A cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén új oldalát mutatta meg Leonardo DiCaprio: karcsúbb, fiatalosabb és fittebb volt, mint az utóbbi években bármikor. A 49 éves sztár a 26 éves olasz modellel, Vittoria Cerettivel jelent meg – a rajongók találgatni keztek: vajon a szerelemtől vagy az Ozempictől néz ki ilyen jól.

Leonardo DiCaprio Cannes-ban

Forrás: Getty Images

A RadarOnline.com beszámolója szerint a közösségi médiában lavinaként indultak el a találgatások, miután Leonardo DiCaprio megjelent a cannes-i filmfesztiválon. „Leo Ozempicet szed?” – kérdezte az egyik felhasználó, utalva a hollywoodi sztárok körében egyre népszerűbbé váló vércukorszint-szabályozó, de fogyásra is használt gyógyszerre.

Egy másik hozzászóló így fogalmazott: „Nem fogadnék arra, hogy Leonardo DiCaprio Ozempicet használ.” Ezzel egy harmadik kommentelő egyet is értett, szerinte a szerelem, és a fiatal barátnője miatt váltott életmódot.

Dr. Konstantin Vasyukevich New York-i plasztikai sebész – bár saját bevallása szerint nem kezelte a színészt – azt mondta: „Az arcvonásai látványosan megváltoztak. Az arca jelentős térfogatvesztést mutat, ami összefügghet az általános testsúlycsökkenéssel is. Természetes úton is fogyhatott, de ilyen mértékű fogyásnál gyakran gyógyszeres segítség is szerepet játszik.”

Leonardo DiCarprio 2024 decemberében még így nézett ki

Forrás: Getty Images

Dr. Giselle Prado-Wright kozmetikai sebész hozzátette: „A kor előrehaladtával egyre nehezebb lefogyni az anyagcsere, a hormonális változások és az inzulinrezisztencia miatt. Az Ozempic javítja az inzulinérzékenységet, ezért is használják egyre többen fogyókúrás céllal.”

Leonardo DiCaprio mindent bevet, hogy megtartsa a fiatal modellt?

A sztár állítólag az utóbbi hónapokban változott meg látványosan, és több forrás szerint ez nem csupán a külsejét érinti. A színész a hírek szerint festeni kezdtea haját és a szemöldökét. A szakállát is gondosan formáztatja, hogy megfeleljen fiatal barátnője, Vittoria Ceretti elvárásainak.

A pár 2023-ban kezdett randizni. A modell a közelmúltban nyíltan beszélt arról, hogy nehéz számára egy híresség barátnőjének lenni. Egy forrás szerint Leonardo DiCaprio „most először aggódik amiatt, hogy egy nő elhagyhatja – és erre még felkészülve”.