Sokan megcsúnyulnak az Ozempictől, ám ez a nő imádja, ahogy az arca megváltozott tőle - FOTÓ

Alejandra Salomon, aki húszas évei végén jár, úgy érzi, az Ozempic – pontosabban annak hatóanyaga, a Semaglutid – nemcsak testsúlyát, hanem önbizalmát is helyrebillentette. A fiatal nő a nővére esküvője előtt kezdte el szedni a gyógyszert, 20 kilótó akart megszabaulni – végül azonban 60 kiló mínusznál állt meg. Az arcát érintő változásokat pedig kifejezetten pozitívnak tartja.

Az Ozempic nem csak a testet, az arcot is megváltoztatja

Forrás: Shutterstock

„Mintha állkapocsfeltöltésem lett volna, pedig csak lefogytam” – idézte a nőt a New York Post. „Most, hogy lefogytam, tíz évvel fiatalabbnak nézek ki – nem is kellett botox” - mondta.

A fogyás mögött azonban kemény munka is állt: „Ez nem varázslat” – mondta. „Sok fehérjét eszek, és az edzéseimet is átalakítottam.” Bár már nem szedi a Semaglutidot, a súlyát azóta is tartja: „Nem szedek már gyógyszert, de továbbra is egészségesen élek.” Az Alejandráról készült fotókat itt nézheted meg.

Az Ozempic csodákra képes, de az árát meg kellett fizetni

Az úgynevezett Ozempic-arc – vagyis a gyógyszer okozta fogyás miatt beesett, megnyúlt arcvonások – mellett egy másik, kevésbé ismert mellékhatás is egyre nagyobb figyelmet kap: az Ozempic-fog, vagyis a fogak állapotának romlása. Dr. Michele Green a lapnak így fogalmazott: „Az Ozempic csökkentheti a nyáltermelést, ezzel rontva a száj természetes öntisztulását, ami hosszú távon súlyos fogászati problémákhoz vezethet.”

A szakértő hangsúlyozta: a nyál kulcsszerepet játszik a fogak védelmében, hiszen semlegesíti a savakat, eltávolítja az ételmaradékokat, és olyan ásványi anyagokat juttat a szájba, amelyek erősítik a zománcot. A népszerű fogyasztógyógyszer tehát nem csupán testsúlyvesztést, hanem váratlan egészségügyi problémákat is okozhat.