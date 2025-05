30 évig hazugságban élt Mariska Hargitay: kiderült, nem a magyar származásű testépítő az apja

A Law & Order sztárja, Mariska Hargitay új dokumentumfilmjében nemcsak néhai édesanyja, Jayne Mansfield életét mutatja be, hanem saját származásának régóta rejtegetett titkát is feltárja. A My Mom Jayne című film premierjére a 2025-ös cannes-i filmfesztiválon került sor, ahol a színésznő megrendítő vallomást tett.

Mariska Hargitay a cannes-i filmfesztiválon

Forrás: Getty Images

Mariska Hargitay származása: 30 év után derült ki a titok

A 61 éves színésznő elmondása szerint húszas éveiben látott először egy fotót Nelson Sardelliről – és azonnal megérezte, hogy ő lehet az apja. „Olyan volt, mintha kicsúszott volna alólam a talaj” – emlékezett vissza Hargitay a dokumentumfilmben. A felismerés ellenére sokáig hallgatott, mivel Mickey Hargitay, aki felnevelte, nem akart beszélni a témáról. Hargitay egészen Mickey 2006-os haláláig tiszteletben tartotta ezt a kívánságot.

Amikor 30 évesen végül elment megnézni Sardelli egyik fellépését Atlantic Cityben, és bemutatkozott neki, a férfi csak ennyit mondott: „30 éve várok erre a pillanatra.” Mariska Hargitay azonban abban a pillanatban úgy érezte, mégsem akar semmit Sardellitől. Annyit mondott neki: „Nekem már apám.”

A My Mom Jayne című dokumentumfilmben már Nelson Sardelli is szerepel, akivel Hargitay azóta szorosabb kapcsolatot ápol. Mint mondta, ma már megérti édesanyja döntését, hogy Mickeyvel nevelte fel őt: „Stabilitást akart adni nekem."

A színésznő a Vanity Fairnek így fogalmazott: „Mickey Hargitay lánya vagyok – és ez nem hazugság. Ez a dokumentumfilm egy szerelmes levél hozzá, mert nincs senki, akihez közelebb álltam volna ezen a bolygón.”

A My Mom Jayne 2025. június 20-án debütál a mozikban, az HBO pedig június 27-től tűzi műsorára.