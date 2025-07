Ugyanaz volt Ozzy Osbourne és Vilmos herceg legnagyobb szerelme - FOTÓ

Az egész világ megdermedt néhány pillanatra, amikor kedd este Ozzy Osbourne családja bejelentette, hogy a Sötétség hercege néhány nappal a búcsúkoncertje után életét veszítette. A Black Sabbath 76 éves rocklegendája számos egészségügyi problémával küzdött az utolsó éveiben, ám mégis sikerült neki az, ami keveseknek adatik meg: a hőn szeretett szülővárosa stadionjában a Villa Parkban adhatott búcsúkoncertet 40 ezer ember előtt. A heavy metal legismertebb ikonja egy fekete trónon ülve énekelhetett a rokonainak, barátainak, a leghűségesebb rajongóinak, és ami a legfontosabb, Birmingham lakóinak. Keretbe foglalta az életét, mert ott végződött minden, ahol 1948-ban elkezdődött.

Ozzy Osbourne rajongott a szülővárosáért, és annak focicsapatáért is

Ozzy Osbourne rajongott az Aston Villa focicsapatáért

Ozzy 1948-ban született Birminghamben, és a Villa Park sarkánál nőtt fel. Az Aston Villa stadionjának árnyéka pedig megfertőzte fociszeretettel a fiatal rocksztárt is. A DailyStar beszámolója szerint tinédzserként még parkolóőrként is dolgozott a Villa Parkban, később pedig sokszor fotózkodott Villa mezben. Nem csak a Black Sabbath frontembere szerette az Aston Villát és a szurkolóit, ez fordítva is igaz volt. Idén januárban például a Celtic csapatát fogadta az Aston Villa a Bajnokok Ligája során, a hazai meccs pedig egy hatalmas Ozzy molinóval indult, amelyet a drukkerek az énekes tiszteletére feszítettek ki. A rocksztár energiái végül a csapattal voltak, ugyanis a mérkőzés 4-2-es Aston Villa győzelemmel zárult. A meccsen részt vett a csapat másik hatalmas szurkolója is, a brit trónörökös Vilmos herceg.

Imádták az Aston Villa szurkolók Ozzy Osbournet

Vilmos herceg talán a legismertebb Aston Villa-szurkoló

Nem Ozzy Osbourne az egyetlen, aki egész életében a Birmingham csapatának szorított. A brit uralkodó család trónörököse, Vilmos herceg talán a legismertebb szurkolója a csapatnak. Az pedig már csak hab a tortán, hogy Vilmos herceg a VIP páholyba személyesen tekintette meg az említett Celtic elleni mérkőzést és a Sötétség hercegéről készült molinót is. Emellett gyakran idgenbeli mérkőzésekre is elkíséri a csapatot.