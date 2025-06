5 gusztustalan outfit, amit a sztárok a vörös szőnyegen villantottak meg

Ezeket a divatkatasztrófákat bátran jelölhetnénk az Év Legindokolatlanabb Outfitje díjára, már ha lenne ilyen.

Néha a legcsodásabb sztárok okozzák a legnagyobb csalódást, ha az outfitekről van szó.

Forrás: Getty Images Europe

5 vörös szőnyeges outfit, amiért legszívesebben feljelentést tennénk

Hallo, Divatrendőrség?

Az a helyzet, hogy tökéletesen megértjük, hogy manapság nehéz kitűnni a vörös szőnyegen egy jól megválasztott, ízléses szettel: az emberek ingerküszöbe kiveri a plafont és olyan könnyen lépünk túl egy hónapokon át tervezett és készített outfiten, mint ahogy a TikTokon egy következő videóra lapozunk.

Érhető hát, ha a celebek feszegetik a határokat és mi lelkes támogatói is vagyunk annak, hogy mindenki viseljen azt, amit csak szeretne – a jó ízlés határain belül.

Na, ezt a csekélyke elvárást nem sikerült megugrania a következő hírességeknek.

1. Jonathan Bailey

Forrás: Getty Images

Nem hittük volna, hogy valaha is kivetnivalót találunk Anthony Bridgerton csodálatos megformálójában és valószínűleg anyukánk sem erre gondolt, amikor azt mondta, hogy minden lehetséges, de tessék: itt vagyunk és azt kell írnunk, hogy Bailey-nek ez most nem sikerült. Mármint most komolyan, egy tangapapucs? Mintha azon lamentált volna otthon, hogy a strandra vagy a premierre menjen és félúton meggondolta volna magát. Talán a szőrös lábujjak segítségével akar kilépni a tökéletes szépfiú szerepéből? Végül is, hatásos...

2. Cara Delevingne

Forrás: Getty Images North America

A szépséges modell haute couture Dior ruhájában csupán a ruhát nem találjuk: az egész egy piros szatén nadrágból áll és két aranyozott mellbimbó tapaszból. Na jó, meg egy sétapálcából...

3. Lady Gaga

Forrás: Getty Images North America

Különösen fájó ez a Brandon Maxwellben akármicsoda Lady Gagától, aki annyira fantasztikus, átgondolt szettekben jelenik meg mindig, hogy már csupán a feltűnése is felér egy show-val. Erre fogja és magára húz egy fehérnemű szettet? Hát hol vannak már azok a jó kis húsruhák és nyílt sebek?! Kiábrándító...

4. John Travolta

Forrás: Getty Images North America

Mindannyiunk táncoslábú szépfiúja 2010-ben farmerben jelent meg az Oscar-gálán. Farmerben. Az Oscar-gálán. Egy csúnya zakóval.

5. Florence Pugh

Forrás: Getty Images

Pugh az esetek 99 százalékában kifogástalan, de úgy tűnik, 2023-ban szerette volna prezentálni a fennmaradó 1 százalékot is. Ez a Valentino estélyi túlságosan sokat mutat meg a színésznő csodás testéből és a frizuraválasztással sem feltétlenül értünk egyet.