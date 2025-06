A Netflix sztárja a vörös szőnyegen árulta el: első kisbabáját várja

Vége a titkolózásnak: kiderült, hogy a magyarok által is kedvelt A korona című sorozat sztárja, a brit Vanessa Kirby terhes. A Margit hercegnő megformálásával világhírnévre szert tevő színésznő már kerekedő pocakkal jelent meg új filmje, a Fantasztikus 4-es: Első lépések mexikói premierjén. Vanessa meg sem próbálta ruhájával eltakarni a hasát, és az újságíróknak megerősítette a hírt, hogy első gyermekét várja.

Vanessa Kirby várandós, a vörös szőnyegen mutatta meg kerekedő pocakját

Forrás: AFP

Vanessa Kirby már egy magyar filmben is megmutatta tehetségét

Vanessa nem csak a Netflix streaming csatornájáról lehet ismerős a magyar tévénézők számára, hanem Mundruczó Kornél nevével fémjelzett első angol nyelvű, külföldi gyártású filmjéből is, a Piece of Womanből, amellyel Arany Oroszlán-díjat is nyertek közösen a 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon.

Mindenkinek leesett az álla a vörös szőnyegen

Vanessa most a Fantasztikus Négyes: Első lépések mexikói premier vetítése előtt a kamerák kereszttüzében állva, büszkeségtől dagadó mellel - és nem utolsósorban látványosan kerekedő pocakkal - jelentette be, hogy a filmbéli szerepéhez hasonlóan ő is édesanya lesz. Szavait a Mirror idézte:

Nagyon hálás vagyok a szerepemnek, hogy sokat tanított az anyaságról. Szürreális valahol, de én is hamarosan édesanya leszek. Köszönöm mindenkinek a sok szeretetet és a támogatást. Ez a világot jelenti nekem.

- nyilatkozta a színésznő.