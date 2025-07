Bruce Willis súlyos állapotban van, lassan teljesen elveszíti őt a családja

Bruce Willist 2022-ben diagnosztizálták afáziával, majd nem sokkal később frontotemporális demenciával. Az állapot azóta sokat romlott: a színész mára gyakorlatilag elveszítette beszédképességét, nem tud olvasni, és mozgása is nagyon korlátozott, már alig tud járni.

Bruce Willis állapota sokat romlott, halvány árnyéka egykora önmagára

Bruce Willis állapota ismét romlott

Bruce Willisről a betegsége óta többször is tájékoztatott a család, legutóbb júniusban. Ezekből kiderült, hogy a színész állapota folyamatosan romlik, egyre nehezeben kommunikál, olvas és mozog, valamint a motoros képességei is gyengültek, úgy tűnik, most ettől is rosszabb állapotba került a színész.

A frontotemporális demencia, amely elsősorban a személyiséget, viselkedést és a beszédképességet befolyásoló agyterületeket érinti, különbözik az Alzheimer-kórtól, és gyakran viszonylag fiatal korban jelentkezik. Bruce Willis esete a betegség ismertségét is növelte, sokan figyeltek fel erre a kevéssé ismert neurodegeneratív kórképre.

A színésszel továbbra is nagyon sok időt tölt a családja, akik szerint a közelség és a szeretet most mindennél fontosabb.