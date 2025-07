4,5 milliót költött arcplasztikára a nagymama: 20 évet fiatalodott – FOTÓ

A plasztika nemcsak a hírességek kiváltsága – ezt bizonyítja Jacqueline Warren, aki 55 évesen döntött úgy, hogy elég volt az önbizalomhiányból és a megfáradt tükörképből. A nagymama 10 ezer fontot, azaz több mint 4 millió forintot spórolt meg 16 hónap alatt azzal, hogy leszokott káros szenvedélyéről. És mire költötte? Egy teljes arcplasztikai beavatkozásra, amely nemcsak a külsejét, hanem az élethez való hozzáállását is újraírta.

Jacqueline nagyon büszke a plasztika utáni arcára.

Forrás: TikTok

Plasztika nagymama módra: a szépség kortalan

Jacqueline saját bevallása szerint az ötvenes éveiben kezdett lejtmenetbe kerülni: két sikertelen csípőprotézis-műtét, elhízás, dohányzás és előrehaladott prediabétesz állt szemben azzal a vággyal, hogy még sokáig ott lehessen az unokái mellett. A drasztikus egészségügyi fordulat után életmódot váltott: időszakos böjtölés, táplálékkiegészítők, kávémentes élet – és három és fél ruhaméret mínusz lett a jutalma. De ahogy az gyakran lenni szokott, a fogyás után a lelkesedés elillant: Jacqueline a tükörbe nézve csak a megereszkedett arcbőrt látta, a várt szépség elmaradt. És itt jött a képbe a plasztika.

Plasztikai beavatkozás – nem luxus, hanem önszeretet

A brit nagymama végül Törökországba utazott, ahol egy mélyrétegű arcplasztikát, nyakplasztikát, orrformázást és saját hasi zsírral végzett arcfeltöltést kapott. A végeredmény? Egy teljesen új nő. A közösségi médiában „őrületes átalakulásként” emlegetik a változást, és sokan azt mondják: Jacqueline akár 20 évet is letagadhatna.

Azt akarom, hogy más 50 éves és idősebb emberek is tudják, sosem késő pozitív változásokat elérni önmagunkon

- idézi Jacqueline Warrent a Daily Mail . Családja eleinte aggódott, akik attól tartottak, hogy a plasztikai beavatkozás után nem fog arra a nagymamára hasonlítani, akit ők ismertek - aminek megvolt az esélye, hiszen vannak, akik egy ajakfeltöltés után is hónapokig bujkálnak az emberek elől. De Jacqueline eltökélt volt, és most sugárzik az önbizalomtól. Az unokái is észrevették a változást, de csak annyit mondtak: „Más vagy, de jó értelemben.”