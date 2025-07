Tragikus balesetben meghalt a The Cosby Show sztárja: Malcolm-Jamal Warner csak 54 éves volt

Az ABC News információi szerint Malcolm-Jamal Warner a családjával nyaralt Costa Ricán, amikor úszás közben elragadta egy erős áramlat. A tragédia a karibi partszakaszon, Limon városának közelében, a Cocles strandon történt. Holttestét a Costa Rica-i nemzeti rendőrség vasárnap azonosította. A Warner család szóvivője egyelőre nem kívánt nyilatkozni.

Malcolm-Jamal Warner 54 éves korában hunyt el

Forrás: Getty Images

Malcolm-Jamal Warner a nyolcvanas évek egyik legismertebb televíziós alakja volt, köszönhetően Theo Huxtable szerepének a The Cosby Show-ban. Bill Cosby karakterének, Cliff Huxtable-nak az egyetlen fiát játszotta. Alakításáért Emmy-díjra is jelölték a legjobb vígjáték-mellékszereplő kategóriában. A sorozat egyik emlékezetes jelenetében Theo saját bőrén tapasztalja meg, mit jelent felelősen gazdálkodni, amikor a családja „elárverezi” a szobáját, és vissza kell vásárolnia a holmijait – ez a jelenet sokak számára tette őt igazán szerethetővé.

Malcolm-Jamal Warner halála: sokoldalú karaktert veszített Hollywood

A The Cosby Show után Malcolm-Jamal Warner több sikeres sorozatban is főszerepet kapott. A Malcolm & Eddie című szitkomban Eddie Griffinnel játszott együtt, a műsor négy évadon át futott a UPN-en. Később a BET, Reed Between the Lines című sorozatában tűnt fel, illetve visszatérő szerepe volt a Sons of Anarchy című drámában. 2018 és 2023 között a A Rezidens című orvosi sorozatban AJ Austint alakította.

Warner New Jerseyben született, szülei korán felismerték színészi ambícióit, ezért beíratták egy New York-i előadóművészeti iskolába. Theo Huxtable szerepére az NBC országos szereplőválogatásának utolsó napján jelentkezett, és személyesen Bill Cosby választotta ki.

Tizenévesként Warner kliprendezőként is bemutatkozott, később pedig több sorozatepizód rendezéséért is felelt, köztük a The Cosby Show, az All That, a Kenan & Kel és a Malcolm & Eddie egyes részeiért. Színészként feltűnt a Jeremiah, a 9-1-1 és a Suits sorozatokban is. A The People v. O.J. Simpson: American Crime Story című minisorozatban Al Cowlingsot formálta meg.

Utolsó ismert projektje egy podcast volt, amelyet Weusi Barakával és Candace Kelleyvel közösen készített Not All Hood címmel. A műsorban a fekete férfiasságról, mentális egészségről és a médiában való megjelenés kérdéseiről beszélgettek.