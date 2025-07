Mindenki Brooklyn Beckham főzős videóján szörnyűlködik: ettől undorítóbb dolgot nem láttak még a kommentelők

Komoly visszhangot váltott ki Brooklyn Beckham legutóbbi Instagram-videója, amelyen paradicsomos tésztát készít egy luxusjachton. A nézők figyelmét azonban nem az étel vagy a celebgyerek főzőtudománya kötötte le, hanem az, hogy a tésztát az óceán vizében főzte meg.

Forrás: Instagram

Brooklyn Beckham főzővideója: szétszedik a kommentelők, sokak szerint gusztustalan, amit csinál

A 26 éves Beckham a saját szószmárkáját, a Cloud 23-at népszerűsítette a videóban, ám a kommentelők inkább a főzési módszerére figyeltek fel. A felvételen az látható, ahogy egy fazekat merít a tengerbe a jacht fedélzetén, majd a sós vizet felhasználva főzi meg a tésztát a paradicsomos szószt, amelyhez saját termékét is hozzáadja. A videó hátterében a hajó profin felszerelt konyha is feltűnik, és egy szakács is serénykedik ott.

A követők többsége felháborodott, és aggodalmának adott hangot a tengervíz használata miatt. „A tésztát tényleg a tenger vizével főzte meg?” – kérdezte valaki. Egy másik hozzászóló így fogalmazott: „Amikor fél órán belül negyedszer vagy a hajó vécéjén, akkor rájössz, hogy nem volt a legjobb ötlet ezt a vizet használni.” Volt, aki a tengervíz szennyezetségére hívta fel a figyelmet: „Tésztát főzni abban a vízben, ahol dízelhajtású hajók járnak, és ahol hemzseg az E. coli? Ez nem túl jó ötlet.”

A bírálatok ellenére akadtak, akik dicsérték Brooklyn Beckham kreativitását. „Szép munka! Jó látni, hogy főzöl a jachton is” – írta egy kommentelő. Más valaki így biztatta: „Imádom a receptjeidet, Brooklyn!”

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz kutyáiknak indítottak közösségi oldalt

A videó megjelenésével egy időben Brooklyn és felesége, Nicola Peltz fontos bejelentést tettek: elindították kutyáik Instagram-oldalát. A „peltzbeckhambabies” nevű profilon a házaspár kedvenceiről – Birdie-ről, Lambről, Labelről és Angelről – láthatók fotók.

Nicola és Brooklyn nemrég új jótékonysági kezdeményezésbe is belefogott: Los Angelesben menhelyet nyitnak otthontalan kutyák számára, a Peltz Beckham Alapítvány keretében.