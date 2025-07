Mindenki mentse el a telefonjába a dátumot: 2025. december 19-e. Ekkor mutatják be a mozikban James Cameron mesterművének harmadik epizódját, az Avatar: Tűz és hamu című filmet. A Pandora bolygóján játszódó következő filmet hatalmas várakozás előzi meg, ugyanis a korszakalkotó első rész után, a 16 évvel később elkészült második rész az Avatar: A víz útja is méltó folytatása tudott lenni a nagy elődjének. Most pedig mindössze 3 évet kellett csak várnia a rajongóknak arra, hogy újra a Na'vik elképesztő látványos bolygójára barangolhassanak.

Avatar: Tűz és hamu, megérkezett az első előzetes a filmből

Forrás: IMDb

Visszatérnek a kedvenc szereplőink az új Avatar filmben

Az már biztos, hogy a főszereplő páros harmadszorra is a na'vik bőrébe bújik a film kedvéért, ugyanis visszatér Zoë Saldaña és Sam Worthington is. Mellettük újra itt lesz mindenki kedvenc professzora Siourney Weaver, és a megkerülhetetlen Kate Winslet is. A konfliktuskedvelőknek sem lesz oka panaszra, Stephen Lang Quaritch ezredese is benne lesz az új részben, és nem maradhat ki Giovanni Ribisi sem. Az előző filmben megkedvelt fiatal színészgeneráció tagjai is visszatérnek mindannyian, kivéve Jamie Flatters Neteyam-ja, akit az előző film során sajnálatos módon elveszítettünk.

A film producere, forgatókönyvírója, és rendezője pedig újfent a világot megalkotó James Cameron lesz, aki korábban arról beszélt, hogy legalább 5 résznyi Avatar-mozi forgatókönyve van a fejében. Mi várjuk szeretettel, hogy megmutassa, hogy a harmadik film is tud annyira jó és annyira sikeres lenni, mint a két nagytestvére.

James Cameron, Zoe Saldana és Sam Worthington is visszatér

Forrás: IMDb

Miről fog szólni az Avatar: Tűz és hamu?

Miközben Jake és Nytiri családját maga alá temeti a gyász Neteyam halála miatt, megjelenik egy új és agresszív Na'vi-csoport a Hamu törzs, amelyet a tüzes Varang vezet. A Pandora bolygóján zajló konfliktus elmérgesedik, miután Quaritch ezredes szövetkezik a felhők között élő harcos klánnal. Akad itt minden: lángszóró, vulkánkitörés, repülő lények és eszközök, minden, ami egy izgalmas és látványos mozifilmhez kell.

Ha kíváncsiak vagytok a harmadik rész igazi tűzzel és hamuval teli előzetesére, akkor azt magyar felirattal itt tudjátok megtekinteni: