Teherautósofőrből lett Hollywood királya: 70. születésnapját ünnepli James Cameron

Lemerült a Mariana-árok mélyére

Cameron híres a tudományos érdeklődéséről és a tenger iránti szeretetéről, ez a kettő pedig összeért abban a vállalkozásban, amikor lemerült a Föld legmélyebb pontját jelentő Mariana-árok mélyére. Ő lett az első ember, aki egyedül jutott le oda a mélytengeri járművével, és több mint 3 órát töltött el 11 kilométerrel a felszín alatt.

Nála jobban senki sem készít sikerfilmet

Ő az egyetlen rendező, akinek három filmje is túllépte a 2 milliárd dolláros bevételi álomhatárt, ennek még csak a közelében sincsen senki más. Minden idők öt legsikeresebb filmjéből hármat ő készített (Titanic, Avatar, Avatar: A víz útja), és 24 év telt úgy el eddig, amikor az ő filmje volt az aktuális bevételi rekorder a mozitörténelemben.

A szakmabeli nőre esküszik

Még az őt kedvelők szerint sem könnyű természetű ember, és ez megmutatkozik abban is, hogy már az ötödik feleségét fogyasztja. A korábbi házasságai mind alig néhány évig tartottak, és jellemzően szakmabeliekkel kötötte őket, mint a producer Gale Anne Hurd, a rendező Kathryn Bigelow, vagy a színésznő Linda Hamilton. Végül szintén egy színésznő, a Titanicban is szerepelt Suzy Amis oldalán találta meg a boldogságot, aki 2000 óta a párja, 3 közös gyerekkel.

1 millió dollárt fizetett ki egy barátjának váltságdíjra

Közeli barátságot ápol a mexikói filmrendező Guillermo Del Toróval, akinek 1998-ban elrabolták az édesapját, és busás váltságdíjat követeltek érte a bűnözők. Cameron egymillió dollárnyi készpénzzel segítette ki a barátját a szorult helyzetben.

Talán még készít mást is, mint Avatart

A 2000-es évek közepe óta mással sem foglalkozik, mint az Avatar-projektjével, és az eddigi két rész után még három(!) továbbit tervez. Ha az eddigi tempóban halad, akkor kérdéses, hogy be tudja-e fejezni a nagy álmát, ami mellett azért egy kisebb produkciót is tervez: a The Informationist című filmben egy izgalmas afrikai túszszabadítást mesélne el.