Baywatch szereplői elárulták, hogy milyen keveset kerestek a sorozattal

A Baywatch eredetileg 1989-ben indult, de az NBC mindössze egy évad után törölte. Nem sokkal később azonban felélesztették — ezzel együtt új szereplők is érkeztek, de a költségvetés kisebb lett.

A Baywatch egykori szereplő most: Carmen Electra (Lani McKenzie), Nicole Eggert (Summer Quinn), Billy Warlock (Eddie Kramer), Erika Eleniak (Shauni McClain), Alexandra Paul (Stephanie Holden), David Chokachi (Cody Madison), Traci Bingham (Jordan Tate), Jeremy Jackson (Hobie Buchannon)

A Hulun a napokban debütált az After Baywatch: Moment in the Sun című dokusorozat, amelyben Erika Eleniak és Billy Warlock is megerősítette, hogy az első évad után csökkentették a fizetésüket, ezzel szemben Nicole Eggert azt állította egy podcastban, hogy epizódonként 3500 dollárt keresett, ami sokkal több volt, mint Eleniak bére.

„Emlékszem, hogy kiborultam, amikor megláttam az első fizetésemet az adók levonása után... hogyan fogok megélni ebből a pénzből?” — mesélte Eleniak a sorozatban.

Warlock eközben azzal viccelődött, hogy a Baywatch egyetlen szereplője sem volt gazdag. Hozzátette, hogy szerinte „mindenki eldobható volt".

A Baywatch után

Alexandra Paul és Erika Eleniak meséltek a TooFabnak a dokuról, és további betekintést engedtek a kulisszák mögötti, pénzügyekről szóló tárgyalásokba.

„Úgy érzem, hogy az az élmény, amit a műsorban és a munkában szereztem, valamint a szeretet, amit a műsoron kívül a rajongóktól és az emberektől kaptam, különleges volt. Emlékszem, a fizetés nagyon nem volt jó, kevés volt" - mondta Erika Eleniak a film kapcsán a magazinnak. „Most már mindent annyira másképp látok, más szemszögből nézem az egészet a dokumentumfilmnek köszönhetően. Megnézhettem, a többiek min mentek keresztül, és már tudom, hogy nem voltam egyedül, nem én voltam az egyetlen, aki alacsony fizetést kapott."

Billy Warlock, mint Eddie Kramer, Erika Eleniak mint Shauni McClain, Parker Stevenson mint Craig Pomeroy, David Hasselhoff mint Mitch Buchannon és Shawn Weatherly mint Jill Riley

„Tisztában voltam vele, mennyit kínálnak, amikor a Baywatchba belevágtam, és sosem kaptam attól kevesebbet” — tette hozzá Alexandra Paul. „A gazdagság, ami ebből származik, sokkal több, mint a tényleges pénz. Nem érzem úgy, hogy nem kaptam szeletet a tortából. Színész voltam, aláírtam egy szerződést" — majd elmondott valami olyasmit is, ami nem szerepelt a dokumentumfilmben.

„Ez volt a legkevesebb pénz, amit valaha is a munkámért kaptam” — osztotta meg. „De rendben voltam ezzel, mert tudtam, hogy milyen okok miatt vállaltam el ezt a műsort. Annyit mondtak el nekem, hogy mindenki, aki abban az évben került be a sorozatba ugyanannyi pénzt fog kapni."