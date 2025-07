Hogyan aludjak terhesen? — Ezek a legegészségesebb pózok kismamáknak

Akár az első babádat várod, akár a sokadik terhességedet éled át, az alvás biztosan neked is kihívást jelenthet. Várandós kismamaként nemcsak kényelmesen elhelyezkedni nehéz, de a terhességgel járó egyéb dolgok is megnehezíthetik a pihentető alvást. Az alvás nemcsak a te egészségedet, de a kicsiét is szolgálja, ugyanakkor folyton azon aggódsz, hogy nem ártasz-e a magzatodnak, ha véletlenül épp találsz egy kényelmes pózt. Ha terhes vagy, és nehezen alszol el, mutatjuk, melyik az a kismama alvási pozíció, amely neked és a gyerekednek is kényelmes és egészséges.

Terhesen nehéz megtalálni a legegészségesebb és legkényelmesebb alvási pozíciót

Hogyan teremts magadnak terhesen egészséges alvási környezetet?

A pihentető alvás a terhesség alatt életbe vágó, ehhez viszont egészséges alvási környezetet kell kialakítani. Egy hűvös, sötét, csendes szoba jó kezdet lehet, a várandós anyukáknak azonban érdemes néhány további hálószobai átalakítást is megfontolniuk. Íme néhány ötlet!

Távolíts e a hálószobából minden elektromos eszközt. Igen, a Wi-fi routert is és más vezeték nélküli eszközöket is. A lámpán kívül más mesterséges fény ne legyen a szobában, ahol alszol, azaz sem az ébresztőóra LED-fénye, és főleg nem a telefonod. Előbbit takard le, utóbbit hagyd a nappaliban, kivéve, ha előrehaladott a terhességed és éjszaka egyedül vagy otthon. Használj biopamutból készült ágyneműt. Tartsd hűvösen a hálószobát. Próbáld ki a kismama párnát. A kismama párna használata megkönnyíti a kényelmes, pihentető alvást.

A kérdés, amelyet minden várandós anya feltesz: „Melyik oldalon feküdjek terhesen?”

A hason fekvés terhesen kizárt, ezt magyarázni sem kell. A pocakban ott a baba, ki akarnak teljes testsúlyával ránehezedni?! Egyértelmű, hogy nem a hason fekvés a legideálisabb alvási póz annak, aki gyereket vár. De akkor melyik oldalon feküdj terhesen?

A háton alvás egy ideig megengedett, de a szakértők arra a kérdésre, hogy mikortól nem szabad háton feküdni terhesség alatt, többnyire azt a választ adják, hogy a terhes nők a harmadik trimeszterben, azaz a terhesség 28. hete után semmiképpen ne aludjanak a hátukon fekve, sőt, általában azt javasolják, hogy az első trimeszter után leginkább oldalt fekve aludjon a kismama.