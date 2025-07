Jön a Hogyan tudnék élni nélküled folytatása – Balaton, magyar slágerek és Ember Márk újra együtt

Van az a típusú film, ami nem akarja a világot megváltani, mégis úgy betalál, mint egy balatoni hekk ebédre. Ilyen volt a Hogyan tudnék élni nélküled?, ami valósággal berobbant: több mint egymillióan nézték meg, 31 hétig volt műsoron és több mint 1,9 milliárd forintos bevételt hozott. A titok? Egy kis Demjén Ferenc, egy adag balatoni romantika, sok fiatalos lendület és egy rakás fülbemászó zene. És most jön a folytatás!

Marics Peti a Hogyan tudnék élni nélküled filmben

Forrás: port.hu

Jön a folytatás: következő hónapban kezdik forgatni a Hogyan tudnék élni nélküled következő részét

Ez a film nemcsak egy romantikus limonádé volt, ez egyfajta életérzés lett. Egy olyan világ, ahol mindig süt a nap, mindig szól a rádió és mindig van valaki, akibe bele lehet szeretni. A magyar nézők imádták. Főleg, hogy a stáb egy kicsit sem spórolt a vonzó arcokkal: Törőcsik Franciska, Márkus Luca, Marics Peti, Kirády Marcell és Trill Beatrix mellett ott volt Ember Márk is – és ezzel gyakorlatilag el is dőlt minden.

Mert amihez Ember Márk hozzáér, az arannyá válik – különösen a női nézők körében. Ő az a fajta színész, aki úgy adja el a romantikát, mint más a fröccsöt egy nyári fesztiválon: lazán, sármosan, magától értetődően. És ha ehhez még hozzátesszük a Valmarból ismert Marics Peti ikonikus rosszfiús energiáját is, akkor meg is van a képlet a következő nagy sikerhez.

És most jön a folytatás.

A Hogyan tudnék élni nélküled 2. már készül, a munkacíme: „Mindig ugyanúgy”

Már a cím önmagában elég romantikus ahhoz, hogy instant playlistre kerüljön. A forgatás 2025 augusztusában indul és várhatóan 2026-ban már mozikba is kerül a film. A folytatás ismét visszarepít minket a Balaton mellé, de a történet szerint néhány év eltelt az első rész eseményei óta, így a szereplők egy kicsit más élethelyzetben találják majd magukat.

Ami viszont nem változik: a zenés, balatoni, nosztalgikus hangulat. A Demjén-slágerek most is kulcsszerepet kapnak – hiszen a címadó dal nélkül ez az egész univerzum nem is létezhetne. A romantikus történetszál és a könnyed, nyári atmoszféra garantált.