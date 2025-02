Az utóbbi évek egyik legfoglalkoztatottabb fiatal színésze Ember Márk, aki olyan filmek és sorozatok révén vált ismertté, mint a Futni mentem, Valami Amerika vagy a tavalyi év slágere, a Hogyan tudnék élni nélküled? című musical. Hoztunk 5 érdekességet a színészről, amit biztosan nem tudtál.

Ember Márk az egyik legfoglalkoztatottabb színész napjainkban.

Forrás: Szabolcs László

1. Szerb az anyanyelve

Mivel édesanyja szerb származású, gyerekei, így Ember Márk anyanyelve is a szerb lett. Szerb nyelvtudásából a magyar nyelvű oviban ugyan sokat felejtett, de a szerb nemzetiségi iskolában újra felzárkózott. Magyarországi szerbként aposztrofálja önmagát, de a szerb-magyar kettősség egész életén át végigkíséri.

Meglátása szerint az ember anyanyelve az, amelyiken imádkozik, ami az ő esetében a szerb.

2. Ember Márk ortodox vallású

Mint minden szerb, Ember Márk szüleihez hasonlóan az ortodox vallást gyakorolja, aminek aktív gyakorlója. Érdekesség, hogy édesapja eredetileg katolikus volt, csak később vette fel az ortodox hitet.

3. Első szerepeit gyerekként kapta

Nem lehet elég korán elkezdeni a karrierépítést. Ez tökéletesen illik Ember Márkra, aki első szerepeit még 8 évesen kapta a Boldog Kempingezők egyik kisebb szerepében, de még további szinkronszerepeket is vállalt.

Tudtad? Ember Márk nemcsak színészként, de íróként is kipróbálta már magát, és részt vett a Bátrak földje forgatókönyvének elkészítésében.

4. A sármos színész kamaszként túlsúllyal küzdött

Kevesen gondolnák, hogy a jóvágású színész fiatal korában túlsúllyal küzdött, amiből végül ő került ki győztesen. Végül egyik szerepe miatt dobott le magáról majdnem 30 kilót, de színészi elhivatottságát az is jól példázza, hogy a Valami Amerika sorozatban még kaszkadőri feladatot is bevállalt.

Színészt mellett zenészként is aktívan tevékenykedik, amit a Hogyan tudnék élni nélküled c. musicalben is kamatoztatott.

Forrás: HOT!/Kunos

5. Sokoldalú zenei tehetség

Ember Márk a filmek és sorozatok világán kívül zenészként is megtalálta a helyét. A színész zeneművészetnek is lelkes művelője, méghozzá nem is akármilyen színvonalon. Remek énektudása mellett szaxofonon és klarinéton is megtanult játszani, amit szerepeiben is előszeretettel kamatoztat.