Hulk Hogan nemcsak pankrátorként csapott oda: ezek voltak a legnagyobb botrányai

Hulk Hogan, eredeti nevén Terry Bollea, csütörtökön, július 24-én hunyt el 71 éves korában. Az ikonikus pankrátor élete és karrierje nemcsak sportsikerekkel, hanem nagy port kavaró botrányokkal is tele volt. Azokat az eseteket gyűjtöttük egybe, amelyek örökre rányomták bélyegüket a fejpántos pankrátor örökségére.

Hulk Hogan: a ring királya, a botrányok bajnoka

Egy titkos felvétel, ami megrengette karrierjét

Hulk Hogan, a pankráció sztárja, nemcsak a ringben hagyott nyomot, hanem a bulvárhírek történetében is. Az ikonikus pankrátor halála, amely hirtelen szívhalál következménye volt, mélyen megrázta rajongóit, ugyanakkor újra felizzította a körülötte kialakult botrányok tüzét. A legnagyobb visszhangot kiváltó ügy kétségkívül az a 2006-ban titokban készült videó, ami egy privát együttlétet örökített meg közte és az akkori legjobb barátja felesége között.

A felvétel 2012-ben került nyilvánosságra a Gawker nevű oldalon, és igazi bombaként robbant: Hulk Hogan tagadta, hogy engedélyt adott a felvétel elkészítésére és a megjelenésre, így a weboldal ellen pert indított. A Gawker azzal védekezett, hogy a híresség korábban maga is szívesen osztott meg intim részleteket az életéről, így a felvétel közlése a sajtószabadság körébe esik, ezt azonban a bíróság másként látta. A pert Hulk Hogan végül meg is nyerte 2016-ban, a CBS News információi szerint 115 millió dolláros kártérítést ítélt meg neki a bíróság, ám pár hónappal később már csak egy 31 milliós összegről szóltak a hírek. Az eset olyan súlyosan érintette a Gawker Médiát, hogy megszűnt. A gyakorlatilag felnőtt filmes tartalomnak számító videót elkészültének körülményei is botrányossá tették: kiderült, hogy a felvételt barátja, Bubba The Love Sponge Clem készítette – akinek a feleségével látható a közel 30 perces felvételen - méghozzá a pankrátor tudta nélkül. Hulk Hogan később elmondta: amikor erre rájött, szó szerint remegni kezdett, és úgy érezte, csapdába csalták.

Válás, vagyon és egy széthulló család

A titkos felvétel idején Hulk Hogan házassága már az összeomlás szélén állt. Feleségével, Lindával 26 évig éltek együtt és két gyermekük született, ám a válásuk – ahogyan az várható volt – nem csendben, hanem szinte valóságshow-szerű cirkuszban zajlott. Nyilvános vádaskodások, megcsalási ügyek, vagyonmegosztási harcok és egy közel két évig húzódó válóper után 2009-ben hivatalosan is elváltak. A dollármilliós vagyon megosztásáról szóló végleges megállapodás ugyan nem került nyilvánosságra, egyértelműen megviselte a pankrátort pénzügyileg és lelkileg egyaránt.