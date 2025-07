Hulk Hogan exfelesége előre megérezhette a pankrátor halálát, furcsa képet posztolt a tragédia előtt

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, csütörtök reggel mentőautó jelent meg Hulk Hogan floridai háza előtt, majd néhány órával később a legendás pankrátor felesége Sky könnyek közt jelentette be, hogy a férje szívroham következtében életét veszítette. A pankrátorból lett színész egészsége rohamosan megromlott az elmúlt hónapokban, többen is arról pletykáltak, hogy egy időre kómába esett, de a felesége mindig visszautasította ezeket a híreszteléseket. Azt azonban Sky nem tagadta soha, hogy a férje több műtéten is átesett az évek során.

Hulk Hogan 71 éves korában veszítette életét szívinfarktus következtében

Forrás: Getty Images North America

Hulk Hogan jó viszonyt ápolt a gyermekei anyjával

A sztársportoló két évvel ezelőtt vette feleségül 24 évvel fiatalabb kedvesét Sky-t, azonban előtte kétszer is volt már házas több-kevesebb ideig. Első felesége Linda Hogan birkózó volt, akivel több mint 26 évig voltak házasok, és ebből a kapcsolatból születtek a pankrátor gyermekei is, Nick és Brooke. Linda nem csak az életben, a karrierjében is társa volt Hulknak, közösen szerepeltek a Hogan Knows Best című sorozatban is. Később azonban a házasságuk zátonyra futott, miután Hulk szeretője Christiane Plante nyilvánosságra hozta a viszonyukat. Érdekesség, hogy ezt a kapcsolatot a pankrátor soha nem ismerte el. Az viszont biztos, hogy a válás anyagilag és mentálisan is megviselte Hulk Hogant, aki csak évekkel később a közös gyerekeik érdekében békült ki az exfeleségével. A kapcsolatuk a sztár haláláig megmaradt, sőt a Mirror most arról számolt be, hogy Hulk Hogan halála előtt 4 nappal Linda Hogan az Instagram oldalán megosztott egy 20 évvel ezelőtti közös képet az exférjével, amihez csak annyit írt hozzá:

Régi szép napok!

A rajongók szerint Hulk Hogan exfelesége tudatalatt megérezte a korábbi lelkitársa fájdalmát, és közelgő elmúlását, ezért érezte úgy, hogy meg kell osztania ezt a fotót. Az ikonikus képüket itt tudjátok megtekinteni: