Kultsorozat reboot és meglepetésszerep: Jamie Lee Curtis újra főszerepben

Jamie Lee Curtis nem pihen. Miután begyűjtötte első Oscar-díját a Minden, mindenhol, mindenkor című filmben nyújtott alakításáért, most egy igazi klasszikust porol le: a Gyilkos sorok (Murder, She Wrote) rebootján dolgozik. És nemcsak főszereplőként, producerként is ő tartja kézben a projektet.

Jamie Lee Curtis bombaformában van!

Forrás: FilmMagic

Jamie Lee Curtis rebootolja a Gyilkos sorok sorozatot: új korszak kezdődik a klasszikus krimisorozat életében

Az eredeti sorozat, amelyben Angela Lansbury alakította a legendás Jessica Fletcher írónőt és amatőr nyomozót, 1984-től 1996-ig futott – és minden vasárnap este milliók ültek le, hogy vele oldják meg a rejtélyeket. Most, közel 30 évvel később, Curtis egy friss, 21. századi verziót ígér, új karakterekkel és modernebb narratívával.

„Angela előtt tisztelgünk, de nem másoljuk őt”

– mondta Curtis. A cél nem a nosztalgia kiszipolyozása, hanem egy új világ építése, amelyben a krimi továbbra is központi elem, de a szereplők és a problémák már sokkal inkább maiak.

A projekt még fejlesztés alatt áll, így a premier dátuma egyelőre titok. Annyi azonban biztos: Jamie Lee Curtis számára ez szívügy. A krimi műfaját jól ismeri, az intelligens, karakterközpontú történetmesélés pedig mindig is az erőssége volt.

Ha a Gyilkos sorok új köntösben is hozza a régi varázst, akkor egy újabb generáció is beleszerethet a „konyhaasztalos nyomozásba”. És Jamie Lee Curtis vezetésével valószínűleg nem is kell aggódnunk.