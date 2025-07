Magasabb nő, alacsony pasi? Ezek a sztárpárok bebizonyítják, hogy ez ma már nem para, hanem trend

Sokáig tartotta magát a nézet, hogy a férfi legyen magasabb. Vagy legalább egy picit. Vagy ha nem is, akkor hordjon magasított cipőt, vagy álljon párnára a fotón. Nos, a 2020-as évek erre csak annyit mondanak: köszi, next. Az alacsony pasi hivatalosan is cool lett – és nem csak lelkileg magas.

Alacsony pasik: Daniel Radcliffe 165cm mégis maga mellé varázsolta a feleségét.

Alacsony pasi? Ez a legújabb trend Hollywoodban

Jason Statham a brit akcióisten, két centivel alacsonyabb menyasszonyánál, Rosie Huntington-Whiteley-nél. De próbálj meg szemtől szemben megemlíteni neki egy vonalzó társaságában, és valószínűleg már csak emlék leszel. Ő az élő bizonyíték arra, hogy egy brutál állkapocs és tömör izomhegy mellett senki nem centit méricskél.

Aztán itt van Tom Holland, aki 173 cm, míg a szívtipró Zendaya 178-at nyom mezítláb. De valljuk be, ha valaki egy egész multiverzumot túlél, akkor a plusz öt centi sem fogja kizökkenteni. Zendaya pedig úgy néz rá, mintha legalább 190 lenne – és ennél többet egyik pasi sem kívánhat.

Nicole Kidman és Keith Urban? Két centi különbség, de még ez is csak akkor derül ki, ha Nicole nem vesz fel 12 centis magassarkút. (Spoiler: mindig vesz fel.) Ettől függetlenül úgy tűnik, Keith a lelkileg magas férfiak ligájának kapitánya.

Cameron Diaz és Benji Madden? Három centi különbség, Cameron javára. De Benji ezt valószínűleg akkor se venné észre, ha valaki lézerpointerrel mutogatná. Ő azok közé tartozik, akinek a karizmája simán elér a plafonig.

És végül, Daniel Radcliffe, alias Harry Potter, mindössze 165 cm. De nézd meg a mosolyát, a tehetségét és a stabil kapcsolatát: látszik, hogy ő az, aki nem a lépcsőn áll, hanem a saját lábán. Barátnője 170, és valószínűleg pont ez a különbség adja meg köztük azt a kis plusz varázst. Meg hát, nála volt a leghosszabb pálca. Érted.

A tanulság?

Az alacsony pasi nem veszített értékéből – csak áthelyezte a hangsúlyt: magasság helyett humor, önbizalom, és egy kis „nem érdekel mit gondolnak mások” mentalitás. Mert a jó kapcsolat nem attól erős, ki néz le a másikra – hanem attól, hogy együtt néztek előre. Akár egy szinttel feljebb.