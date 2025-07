Így robbantotta fel a színpadot Jennifer Lopez Budapesten - Hallgass bele a legikoniksabb dalaiba

Jennifer Lopez először tartott koncertet Budapesten, a rajongók pedig nem távoztak csalódottan. A latin díva nemcsak megjelenésével, de hangjával és fergeteges show-elemekkel kápráztatta el a közönséget, amelyből mutatunk némi ízelítőt, hogy az is részese lehessen az élménynek, aki nem tudott ott lenni az MVM Dome-ban, aki pedig volt olyan szerencsés, hogy élőben láthatta az énekesnőt, az most újraélheti a fergeteges hangulatot.

Jennifer Lopez fergeteges koncertet adott az MVM Dome-ban

Forrás: MTI/Lakatos Péter

Ilyen volt Jennifer Lopez budapesti koncertje

Jennifer Lopez hatalmas energiával robbant be az MVM Dome színpadára, a közönség pedig tombolt. Ez a felfokozott hangulat egészen a koncert végéig kitartott, JLo mindent meg is tett azért, hogy felejthetetlen élményben részesítse a koncertre érkezett tömeget.

A lejátszási listájáról természetesen nem hiányoztak a legnagyobb slágárei, mint a Jenny from the Block, amit ugyan átdolgozott formában adott elő, de így is hatalmas sikert aratott.

Jennifer Lopez táncosokkal körülvéve nemcsak végigénekelte, de végig is táncolta a koncertjét, a hamarosan 56 éves énekesnő ezzel azt is bizonyította: benne még mindig megvan az az energia, amiért mindenki kedvenc latin dívájává vált egykor. A Let's Get Loud bizony hangosan szólt.

Természetesen az Ain't It Funny című ikonikus dala sem marad le a setlistről, amit dögös, vörös ruhában adott elő az énekesnő.