Jennifer Lopez nemcsak a színpadokat robbantja fel, de a vásznon is arat: filmek, amelyekben JLo brillírozott

Jennifer Lopez, vagy ahogy mindenki ismeri, JLo, igazi multitalentum: színésznő, énekesnő és céltudatos üzletasszony egyszerre. Nemrég Budapesten robbantotta fel a színpadot egy fantasztikus koncerttel, de ne felejtsük el, hogy a mozivászon is az ő terepe. A Jennifer Lopez-filmek páratlan izgalmat, szenvedélyt és drámát kínálnak, mivel a thrillertől a romantikus komédiáig minden műfajban kipróbálta már magát. Összegyűjtöttük a mi kedvenc JLo filmjeinket, hogy neked már csak a popcornt kelljen bekészítened egy szuper otthoni mozizáshoz.

Jennifer Lopez szinte átalakul egy-egy filmszerep kedvéért.

Forrás: NBCUniversal

Jennifer Lopez karrierútja: táncparkettről a világot jelentő deszkákig

JLo New York Bronx városrészében született, Puerto Ricó-i gyökerekkel rendelkező családban. Édesanyja, Guadalupe Rodríguez, és édesapja, David López révén Jennifer már gyermekkorától kezdve kétnyelvű közegben nőtt fel – folyékonyan beszél angolul és spanyolul is. Két nővérével, Lyndával és Leslivel osztozott a családi otthon nyüzsgésén, de már kislányként világos volt, hogy ő a reflektorfényt keresi: énekesnő és táncos szeretett volna lenni.

Álmai megvalósításáért 1988-ban, 19 évesen beiratkozott egy New York-i tánciskolába, miközben manhattani klubokban lépett fel, hogy finanszírozni tudja a tanulmányait. Színészi karrierje az 1990-es évek elején indult, amikor az In Living Color című vígjátéksorozatban „fly girl” táncosként debütált. Ugyanakkor már korábban, 1987-ben feltűnt MC Hammer ikonikus U Can’t Touch This videóklipjében is. A valódi áttörést azonban Janet Jackson 1993-as That’s the Way Love Goes című klipje hozta meg számára.

Zenei karrierje 1998-ban kezdődött, amikor a Sony leszerződtette. Bemutatkozó albuma, az On the 6 azonnal az amerikai Top 10-be került, és ezzel Jennifer határozott léptekkel tört be a pop- és latin zene világába. Néhány éven belül Ricky Martin és Enrique Iglesias méltó riválisává vált, és megszületett az a sokoldalú karrier, amelyben a hamarosan 56 éves Jennifer Lopez egyszerre hódít színésznőként, énekesnőként és popdívaként – valódi ikonként írva be nevét a szórakoztatóipar történetébe.