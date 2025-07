Karib-tenger kalózai 6: ezek a színészek térnek vissza a fedélzetre

A Karib-tenger kalózai több volt egy egyszerű blockbuster-szériánál: tengerzöld szemhéjpúderrel öntött popkulturális ikon, amihez még az is nosztalgiával nyúl vissza, aki egyébként inkább a szárazföldet kedveli. Most pedig úgy tűnik, a Disney újra kifeszíti a vitorlákat – a hatodik rész már a horizonton. És igen, jönnek az ismerős arcok is!

Karib-tenger kalózai film már felhúzta a zászlókat!

Forrás: Getty Images

Ők térnek vissza a Karib-tenger Kalózai 6 filmben

Orlando Bloom, a világ legismertebb kovácsfiúja hivatalosan is visszatér Will Turnerként. A hírt a producer, Jerry Bruckheimer erősítette meg és ez minden nosztalgiarajongó szívét egy kicsit megmelengette. Miután az ötödik rész végén már sejtettük, hogy Turner visszatérése nem csak cameo, most már biztos, hogy fontosabb szerepet is kap a történetben.

És ha Will Turner jön, akkor talán a Flying Dutchman is újra hajóra száll – meg persze a legfontosabb kérdés, amit nem lehet kikerülni: hol van Elizabeth Swann? Keira Knightley neve egyelőre nem került elő, de Hollywoodban minden csak egy jó forgatókönyv és egy nagy csekk kérdése.

A Johnny Depp visszatéréséről szóló találgatás a rajongói fórumok egyik legnagyobb hulláma. Bár a Disney hivatalosan még nem jelentette be, hogy Depp visszatérne Jack Sparrowként, Bruckheimer utalt rá, hogy semmi sem kizárt. A producer szerint „szeretné, ha visszatérne” – ez persze pont az a mondat, amitől a PR-osok kicsit idegesebben szürcsölik a kávét, de a rajongók egy része máris újra fonja a Jack-féle rasztát.

Egy biztos: nélküle a franchise egy kicsit olyan, mint rum nélkül a rumos süti. Lehet, hogy még mindig süti, de valami nagyon hiányzik belőle.

Új sztori, régi lelkület?

A hatodik rész állítólag egyfajta „újraindítás” lesz, de Bruckheimer hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartják az eredeti filmek örökségét. Ez annyit tesz, hogy a hangulat, a tengeri csaták és a morálisan enyhén kérdéses hőseink maradnak, csak talán fiatalabb arcokkal, friss lendülettel és kevesebb kalóz-zombival.

Egy másik izgalmas pletyka, hogy a Disney két párhuzamos projektet is futtat: egy „klasszikus” folytatást az eredeti szereplőkkel, és egy teljesen új szálat, amiben Margot Robbie neve is felmerült, de erről jelenleg nagy a csend.

A Karib-tenger kalózai 6 még nem kapott hivatalos premierdátumot, de ha minden igaz, 2026-ra már kiköthet a mozikban. Addig is a rajongók újra elővehetik a trilógiát - és persze a többi mellékszálat - és koccinthatnak egy pohár rummal Will Turner egészségére.