Nem hitte benne senki, ő mégis legenda lett – 10 dolog, amit tudnod kell Robin Williamsről

7. Lányát egy számítógépes játék karakterről nevezte el

Kevésbé ismert, hogy Robin Williams nagy gamer volt, kedvenc játékai közé a Word of Warcraft, a Portal, Call of Duty, valamint a Legend of Zelda tartozott. Utóbbi annyira tetszett a színésznek, hogy lányát is a címadó karakterről nevezte el. Lánya, Zelda Williams azonban nem bánja a névadást, Robin Williams gyerekei igen közel álltak édesapjukhoz.

8. Szoros barátságot ápolt egy gorillával

Nem csupán karrierje, de a nevettető baráti köre is igen színes volt. Egyik barátja egy jelnyelvet ismerő Koko nevű gorilla volt, aki számos alkalommal látta filmjeit, találkozásukkor még fel is ismerte a színészt. Szívmelengető érdekesség, hogy amikor a főemlős párja elpusztult, a színész vigasztalta meg.

9. Ő volt Steven Spielberg támasza a Schindler listája forgatásán

Szoros barátságot ápolt Steven Spielberggel, akit naponta felhívott a Schindler listája forgatása közben, hogy a rendező kiönthesse a szívét az érzelmileg megterhelő produkció készítése közben.

10. Humora kórházba juttatott valakit

Jól érzékelteti Robin Williams remek humorát az a tény, hogy amikor 1994-ben az Inside the Actors Studio interjúját vették fel, az egyik nézőhöz mentőt kellett hívni, mivel a nevetéstől sérvet kapott.