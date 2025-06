Drogok, botrányos magánélet és hihetetlen szakmai sikerek – Angelina Jolie 50 éves lett

Angelina Jolie és Billy Bob Thornton.

Szerencsére végül fel tudott számolni a függőségével, 2003-ban pedig felbontotta a második házasságát is.

Az élet azonban továbbra sem kímélte: mivel a családjában több daganatos megbetegedés is előfordult, így Jolie mindkét mellét eltávolíttatta, a tapasztalatairól pedig egy komoly cikket is írt a New York Timesban.

Az új szerelem

Úgy tűnt, minden rendeződni látszik, amikor a Mr. és Mrs. Smith forgatásán szerelembe esett kollégájával, Brad Pittel: bár a rajongók egy jelentős része ellene fordult, amiért tönkretette a férfi Jennifer Anistonnal való házasságát, a legtöbben úgy ítélték meg, hogy mindent elsöprő, igaz szerelem alakult ki a két színészlegenda között.

Angelina Jolie és gyermekei.

Úgy tűnt, remek hatással vannak egymásra: mindketten kiemelkedő szakmai sikereket értek el, miközben folyamatosan bővítették népes családjukat.

2016-ban azonban 10 együtt töltött év után Jolie beadta a válókeresetet összeegyeztethetetlen ellentétekre hivatkozva és egy olyan drámai válásnak lehettünk szemtanúi, ami ritkán fordul elő még a celebvilágban is. Alkoholizmus, fizikai agresszió, szülői alkalmatlanság – volt itt minden, amit csak el lehet képzelni. Most azonban úgy tűnik, végre lezárul a majd 10 évig tartó jogi hercehurca és Angelina Jolie úgy élhet, ahogy mindig is szeretett volna: szabadon, a gyermekei körében.