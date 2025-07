Ezért őrül meg most mindenki: epres tészta, ahogy a wimbledoni győztes szereti - Recept

Az epres tészta nem csak Wimbledonban menő

Az, hogy a világ egyik legismertebb tenisztornájának győztese épp egy ilyen egyszerű fogással lepte meg a rajongókat, még jobban rávilágít arra, mennyire időtálló és szerethető ez a lengyel finomság. Wimbledon szinte egyet jelent az eperszezon csúcspontjával, de most már nemcsak tejszínhabbal eszik az epret, hanem tésztával is.

Az epres tészta nemcsak az egészség bajnoka, de újraértelmezi a nyári desszerteket is. Egy kicsit gyerekmenza, egy kicsit fancy gasztroújdonság, de leginkább nosztalgia egy tányéron. Ha eddig nem próbáltad, most itt a tökéletes alkalom! Ha szeretnéd még feldobni, szórhatsz rá egy kis pirított mandulát, reszelhetsz rá citromhéjat, vagy akár egy gombóc házi eperfagyit is tehetsz mellé – de már az alapverzió is annyira jó, hogy tuti nem marad belőle egy falat sem.