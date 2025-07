Ikonikus filmes lakások, amikre titkon mind vágytunk: ennyiért vehetnénk meg őket

Van az a pillanat, amikor egy film közben hirtelen nem a sztorira figyelsz, hanem a nappalira, konyhára vagy kilátásra. Esetleg arra a mesebeli házra, amit Carrie Bradshaw épp kicsinek titulál, vagy amit Miranda Priestly természetes eleganciával ural. Ismerős, ugye? A filmes lakások nem csak díszletek – néha ők az igazi főszereplők.

Filmes lakésok – Az ikonikus lépcsőház, ahol Carry Bradshaw szingliként élte életét

Forrás: picture alliance

Filmes lakások, amik a valóságban is léteznek

A legjobb filmek olyan világokat teremtenek, ahol az ember lánya egy kicsit megbújhat, elidőzhet és békére lelhet távol a való világtól. Egy meleg fényű otthon, egy tágas hollywoodi villa vagy egy régi viktoriánus ház ugyanúgy része a varázslatnak, mint a karakterek. És a legizgalmasabb? Sok esetben ezek nem díszletek, hanem valódi helyszínek. Sőt, a House&Garden szerint néhányat még meg is lehetett vásárolni!

Carrie penthouse lakása – Szex és New York (2008)

A sorozat első spin-off filmjében Carrie és Mr. Big álomlakása Manhattan felett maga a tökéletes filmes klisé: padlótól plafonig érő ablakok, belső udvar és persze a legendás "túl kicsi" gardrób. A való életben ez a Fifth Avenue-n található penthouse több mint 18 millió dollárért (mintegy 6 milliárd forintért) kelt el, méghozzá egy felújítást követően.

A Szex és New York filmes lakása egyben Carrie és Mr. Big álomotthona is.

Forrás: Profimedia

Miranda Priestly háza – Az ördög Pradát visel (2006)

Az ördög Pradát visel többszintes háza a valóságban még lenyűgözőbb.

Forrás: 20th Century Fox

Miranda Priestly mindent ural, még az otthonát is. Mielőtt azonban kijönne Az ördög Pradát visel második része, nézzük meg, mennyiért is kelt el ez a filmes lakás. A hatszintes, hét hálószobás, neoreneszánsz stílusban épült sorházat „Manhattan egyik legszebb családi házának” tartják. 2023-ban került piacra 27 millió dollárért (átszámítva több mint 9 milliárd forintért), de ezzel nem ért véget a filmes karrierje, hiszen az És egyszer csak... egyik epizódjában is újra feltűnt, mint a fiktív divatszerkesztő Enid Frick otthona.

A Stratford-ház – 10 dolog, amit utálok benned (1999)

A 10 dolog, amit utálok benned fő mozgatórugója, a lányok keménykötésű apja volt.

Forrás: Northfoto

A film szívmelengető tinirománc, a tinédzserkori romantikus vígjátékok panteonjának kiemelkedő darabja. A film ugyan Seattle-ben játszódik, de ez a csodás viktoriánus stílusú otthon Tacoma városában található. A 600 négyzetméteres házat 2018-ban 1,6 millió dollárért (550 millió forintért) adták el – és garantáltan még mindig Heath Ledger hangjától visszhangzik.