Totális bukás Meghan Markle sorozata: megjöttek a nézettségi adatok

Hiába a nagy felhajtás és a hatalmas marketingköltség, megbukott Meghan Markle sorozata a nézettségi adatok szerint. A Szeretettel, Meghan című életmódsorozat március óta elérhető a Netflix streaming oldalán, azonban a friss kimutatások szerint félév alatt sem sikerült bevergődnie magát a 300 legnézettebb műsor közé. Egészen pontosan a 383. helyre volt csak elegendő a nézettsége.

Meghan Markle sorozata nem érdekelte különösebben a nézőket

Forrás: WireImage/Getty Images

Meghan Markle műsora még a régi sorozatát se tudta lenyomni

A Mirror számolt be róla, hogy félév alatt mindössze 5,3 millióan indították el a Netflixen a Szeretettel, Meghan-t. Ez azért is kiugróan alacsony szám, mert ugyanebben az időben hasonló számú ember volt kíváncsi a 2011-es Suits című sorozat negyedik évadára is, amelyben szintén szerepelt a hercegné. Úgy látszik, hogy a fekete öves Meghan Markle rajongókon kívül senki nem volt kíváncsi a műsorára. Csak az összehasonlítás végett: az azonos időszakban a Kamaszok című sorozat volt a legnézettebb alkotás a maga 145 milliós megtekintésével, őt pedig a Squid Game követte 117 milliós nézettséggel.

A bukás ellenére második évadot kap Meghan Markle főzőműsora

Július 19-én hozta nyilvánosságra a Netflix, hogy zöld utat adott a sorozat folytatásának. A váratlan döntést azzal magyarázta a streamingóriás, hogy a nem túl acélos nézettségi adatok ellenére a műsorban bemutatott termékek elképesztő ütemben fogynak, és így továbbra is pénzügyileg jövedelmező a cég és a sussex-i házaspár közötti szerződés. A Netflix ugyanis egy 100 millió dolláros szerződést írt alá korábban Harry herceggel és Meghan Markléval, ennek köszönhetően pedig sorra érkeznek a család életét bemutató sorozatok.