Meghan Markle lekvárja nem házi és nem is ő főzi: mindenkit madárnak nézett Harry herceg felesége

A lekvár, amelyet Meghan Markle úgy mutatott be, hogy saját receptje alapján, házilag készíti, valójában egy nagy amerikai gyártóüzemben készül. A DailyMail azt írtja, az információ komoly kérdéseket vet fel a hercegné szavahihetőségével, a termék kézműves jellegével és fenntarthatóságával kapcsolatban.

Meghan Markle nem maga készíti a málnalekvárt

Forrás: As Ever

Több ezer mérfölddel arrébb főzik: nem Montecitóban készül Meghan Markle lekvárja

Meghan Markle As Ever néven futó márkája februárban jelentette be az első termékét: egy 6,50 fontos málnalekvárt, amelyről a hercegné azt állította, hogy saját konyhájában, saját recept alapján készül. A valóság azonban teljesen más. A lekvárt az amerikai Republic of Tea nevű cég gyártja, méghozzá nem Kaliforniában, hanem egy Illinois államban található üzemben – Montecitótól mintegy 3000 kilométerre. A gyártás kiszervezését részben azzal indokolják, hogy az As Ever weboldalára a legutóbbi bemutató után több mint félmillió látogató érkezett. A tömeges érdeklődés miatt a termelés fenntarthatósága érdekében elengedhetetlenné vált egy kereskedelmi partner bevonása.