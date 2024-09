Catherine Zeta-Jones 55, Michael Douglas 80 éves lett: szerelmük története lebilincselő

Nemcsak közös születésnapjuk teszi különlegessé ezt a napot, hanem az is, hogy 26 évvel ezelőtt ezen a napon kezdődött szerelmük története. A két színész, Catherine Zeta-jones és Michael Douglas nemcsak a színpadon és a filmvásznon, hanem az életben is remek párost alkotnak, ráadásul még az évek múlása is jól áll nekik.

Catherine Zeta-Jones: „Azt mondta, ő lesz a gyerekeim apja"

Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas 1998-ban találkoztak először a Deauville-i Filmfesztiválon, ahol Michael Douglas bemutatkozott a 25 évvel fiatalabb színésznőnek. Bár Catherine először nem reagált különösebb érdeklődéssel a közeledésére, Michael kitartó volt. Az azóta legendássá vált első találkozásuk során Michael állítólag azt mondta neki: „Én leszek a gyerekeid apja.” Ezzel a kijelentéssel talán vakmerő volt, de bejött a próbálkozás, hiszen azóta is együtt vannak. Ma ezzel a 25 évvel ezelőtti fotóval köszöntötte férjét a színésznő.

Szerelem a nyilvánosság előtt

Kapcsolatuk hamar a figyelem középpontjába került, hiszen mindketten már akkor is híres színészek voltak. Michael Douglas olyan filmek főszereplőjeként vált ismertté, mint a Tőzsdecápák, vagy a Zaklatás, míg Catherine Zeta-Jones karrierje épp ekkor ívelt felfelé, többek között a "Zorro álarca" és a "Chicago" című filmekkel. Szerelmük és a köztük lévő korkülönbség sokáig témát adott a bulvársajtónak, de ők higgadtan és méltósággal kezelték a helyzetet.

Mesebeli esküvő

2000. november 18-án a pár egy lenyűgöző esküvő keretében mondta ki a boldogító igent a New York-i Plaza Hotelben.

Az esküvőjükre a világ minden tájáról érkeztek hírességek, a média érdeklődése pedig hatalmas volt. Házasságuk azóta is szilárd, amiből két gyermekük született: Dylan Michael Douglas 2000 augusztusában, majd Carys Zeta Douglas 2003 áprilisában.

Nem minden rózsaszín

Nemcsak a boldog pillanatokban, hanem nehéz időkben is összetartottak. Michael Douglas 2010-ben torokrákkal küzdött, de Catherine végig ápolta férjét a gyógyulás során. Catherine Zeta-Jones is szembesült saját egészségügyi problémáival, hiszen bipoláris zavarral diagnosztizálták, de nyíltan beszélt erről, és férje mellette állt a nehéz időkben. A nyilvánosság előtt is mindig kiálltak egymás mellett, és példaként szolgáltak sokak számára, hogyan lehet egy hosszú távú kapcsolatot fenntartani a hírnév és a nehézségek ellenére is.