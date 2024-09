Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones lánya betört a filmiparba: Újabb nepo baby Hollywoodban?

Carys családja jól ismert a filmes világban; apja, Michael Douglas, és édesanyja, Catherine Zeta-Jones 24 éve házasok, és mindketten A-listás színészek. Carys a családjával együtt már több alkalommal mutatkozott a vörös szőnyegen, legutóbb a "America's Burning" dokumentumfilm premierjén jelent meg apjával és bátyjával. Carys idősebb bátyja, Cameron, szintén színész, aki a It Runs In The Family című filmben szerepelt apjával 2003-ban.

Michael Douglas lányával és fiával

Forrás: Getty Images

Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones lánya a filmiparban

Carys Douglas eddig a Shell című rövidfilmben és a Augustban dolgozott a rendező másodasszisztenseként. Legújabb filmje, a "F*ck That Guy", amely a PROOF Filmfesztiválra készül Los Angelesben, szintén Spike Lee executive produceri támogatásával készült. Ebben Carys főszereplőt játszik.

Carys büszkén osztotta meg a projekt során készült képeket és kulisszák mögötti fotókat, miközben lelkesen beszélt a filmfesztiválon való részvételről. Az Instagramon írta: „Néhány pillanat egy olyan projektről, amire nagyon büszke vagyok!! :)) A F*CK THAT GUY a @prooffilmfestival-ra érkezik Los Angelesbe, hogy október 18-20. között vetítsenek!!"

Carys apja figyelmeztette, hogy ha Hollywoodban szeretne dolgozni, mindig csak "a lánya" lesz, és a szakma nehézségeit is meg kell tapasztalnia. Catherine azonban hangsúlyozta, hogy a gyerekeik eltökéltek, és nem engedik, hogy ez a megjegyzés eltántorítsa őket álmuktól: „Sőt, az embernek még többet kell bizonyítania, de a gyerekeim így is azt mondják: 'Nem, sajnálom, mi még mindig szeretnénk csinálni.'"