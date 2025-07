Johnny Depp önmagát is alulmúlta — A sztár Ozzy emlékére lépett fel, de úgy nézett ki, mint egy lepukkant, igénytelen rocker

Bármelyik lezzüllött rocksztárral vagy hajléktalannal felvehette volna a versenyt Johnny Depp, ami a hétvégi megjelenését illeti. Az egykori szívtipró ma már nem sokat ad a külsejére.

Hol van már a Karib-tenger jóképű kalóza? — Johnny Depp ma már csak árnyéka önmagának

Forrás: Getty Images

Johnny Depp már nem fiatal, de igényes még lehetne

Ki ne emlékezne a félhosszú melírozott hajú, ápolt kecskeszakállal megjelenő filmsztárra, Johnny Deppre, aki még nem is olyan régen, az exneje, Amber Heard elleni perben is jól szabott öltönyben, mindig igényes külsővel jelent meg? A 62 éves sztár azonban mára már nemcsak a kisfiús báját, de a hétvégi, Alice Cooperrel közös meglepetés fellépése alapján az ápolt külsőre való igényét is elveszítette.

A pár napja elhunyt metálkirály, Ozzy Osbourne emlékére rendezett koncerten Depp leginkább egy kivénhedt rockerre hasonlított, ahogy a szájából lógó cigarettával gitározott az O2 Arénában. A sztár meglepetésszerűen jelent meg, és sokakat nemcsak a gitárjátékával lepett meg. Bízzunk benne, hogy a megdöbbentő külső csak egy éjszakára szólt...