Most érkezett a lesújtó hír: elhunyt Ozzy Osbourne

A Black Sabbath legendája, akit sokan a sötétség hercegeként ismertek, az elmúlt években számtalan egészségügyi problémával küszködött. Ozzy Osbourne néhány nappal ezelőtt a szülővárosában, Birminghamben adta utolsó koncertjét, ezután bejelentette visszavonulását. Fellépésén egy fekete trónon ült, mint utólag kiderült azért, mert már nem tudott lábra állni a számos hát- és nyakműtéte miatt. Halálának hírét a felesége erősítette meg a Mirrornak. A lap tájékoztatása szerint az utolsó heteiben az énekes egy Los Angeles-i rehabilitációs intézetbe járt terápiára, hogy néhány percig képes legyen lábra állni a színpadon.

Ozzy Osbourne néhány nappal a visszavonulása után hunyt el

Ozzy Osbourne Parkinson-kórban szenvedett

Néhány héttel ezelőtt a sztár felesége, Sharon árulta el, hogy a férjét Parkinson-kór kínozta az utolsó éveiben.

Ozzy mindenegyes nap terapeutához jár. Számára az életben a legfontosabbak mindig a rajongói voltak. Keményen dolgozott azért, hogy az utolsó koncert tökéletes lezárása legyen a karrierjének.

Kedd este pedig Sharon megerősítette férje halálának hírét a lapnak:

Szavakkal kifejezni nem lehet azt a szomorúságot, amit érzünk. A szeretett Ozzy Osbourne-unk ma reggel elhunyt. Családja körében érte őt a halál. Arra kérünk mindenkit, hogy ebben a nehéz időszakban tartsa tiszteletben a családunk magánéletét. Gyászolja: Sharon, Jack, Kelly, Aimee és Louis.

Ozzy július 5-én adta utolsó koncertjét 40 ezer ember előtt a Birminghami Villa Parkban. A Back to the Beginning nevű koncertre többször is úgy hivatkozott, mint élete utolsó fellépésére. Ekkor még nem tudhatta, hogy valóban ez lesz az utolsó Black Sabbath koncert.