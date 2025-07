Reese Witherspoon nem titkolózik tovább: így romantikázott német milliárdos párjával egy jachton - FOTÓ

Reese Witherspoon és Oliver Haarmann vasárnap, július 13-án Saint-Tropez partjainál bukkantak fel egy jachton. Csókolóztak és ölelkeztek egész nap, ezt pedig lencsevégre kapták a szemfüles fotósok. A 49 éves színésznő fehér fürdőruhát viselt, míg a 57 éves német üzletember csíkos fürdőnadrágban jelent meg a fedélzeten.

Reese Witherspoon és Oliver Haarmannal egy Saint-Tropez-i luxusjacht fedélzetén.

Forrás: Profimedia

A pár kapcsolatáról először 2024 júliusában érkeztek hírek, amikor együtt jelentek meg New Yorkban. Ekkor egy forrás úgy nyilatkozott a People magazinnak: „Reese lassan akar haladni. Élvezi, de nem akarja, hogy nagy feneket kerítsenek a dolognak. Lefoglalja a munkája és a gyerekei – ezek most a legfontosabbak számára.” A kapcsolatot később több forrás is megerősítette, hozzátéve, hogy Witherspoon és Haarmann rendszeresen repülnek Nashville és New York között, hogy találkozhassanak.

Forrás: Profimedia

Reese Witherspoon pasija a színésznő gyerekeivel is jóban van

Egy 2024 októberében tett nyilatkozat szerint Oliver Haarmann már találkozott Witherspoon két fiával: a 21 éves Deacon Phillippe-pel – aki a színésznő első házasságából, Ryan Phillippe-től született – és a 12 éves Tennessee James Toth-tal, akinek édesapja Jim Toth, Witherspoon második férje. Azt nem tudni, hogy a férfi Witherspoon lányával, Ava Phillippe-pel is megismerkedett-e. A színésznő nagyon élvezi, hogy párja üzletember, és távol tartja magát a hollywoodi reflektorfénytől.

Oliver Haarmann a Searchlight Capital (globális magántőke-befektető cég) egyik alapító partnere, és a New York Islanders NHL-csapat kisebbségi tulajdonosa. Reese Witherspoon legutóbb a Szeretettel meghívjuk című, esküvős vígjátékban szerepelt Will Ferrell és Geraldine Viswanathan oldalán. Hamarosan a The Morning Show negyedik évadában láthatjuk, emellett több projekten is dolgozik, köztük a Dr. Szöszi folytatásán.