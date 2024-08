Kiderült, mi okozta Slash mostohalányának halálát: Lucy-Bleu Knight mindössze 25 éves volt

25 évesen elhunyt Slash nevelt lánya, Lucy-Bleu Knight. A zenész teljesen összetört, a lány halálhírét maga tudatta júliusban a közösségi oldalán, de hogy mi a halál oka, arról egészen idáig nem lehetett tudni.

Kiderült, mi okozta Slash mostohalányának halálát

Ez okozta Slash mostohalányának halálát

A New York Post információi szerint a 25 éves Lucy-Bleu halálát hidrogén-szulfid mérgezés okozta. A Los Angeles-i halottkém megerősítette, hogy a halál oka öngyilkosság volt. „Ms. Knightot egy magánlakásban találták eszméletlenül július 19-én, miután a rendőrség jóléti ellenőrzést végzett. A halál beálltát 15:00 órakor állapították meg” – közölte a halottkém hivatala a New York Postnak. „A vizsgálatot egy helyettes halottkém végezte július 22-én. A halál okát augusztus 29-én erősítették meg.”

A hidrogén-szulfid rendkívül gyúlékony és mérgező gáz, amely az emberre nézve halálos lehet. A Centers for Disease Control and Prevention (CDC) szerint a gáz enyhe expozíciójának tünetei közé tartozhat a fejfájás, hányinger, remegés, görcsök, delírium, valamint a bőr és a szem irritációja. Súlyos expozíció halált vagy gyors eszméletvesztést is okozhat.

Lucy-Bleu Meegan Hodges lánya volt, aki Slash korábbi élettársa. A pár 1989-ben kezdett randizni, majd 2015-ben újraélesztették kapcsolatukat, miután a rocker elvált Perla Ferrartól.

Lucy-Bleu halála előtt egy hátborzongató utolsó posztot osztott meg az Instagramon - három órával később Slash megosztotta a hírt a haláláról.

A lány egy szelfit posztolt, a következő szívszorító üzenettel:

„Ha azt éreztettem veled, hogy kirekesztett vagy, esetleg manipuláltalak/irányítottalak, vagy azt mondtam, hogy a munkádat, miközben engem a szüleim anyagilag támogattak, vagy a valós problémákat fojtottam mérgező pozitivitásba - akkor sajnálom. Számtalan elszalasztott lehetőség és kapcsolódás egy undorítóan nagy egó, bizonytalan szív és a sebezhetőségtől való félelem miatt. Remélem, a lelkem fejlődni tud abból, hogy rosszul végeztem a munkám Lucy-Bleu-ként. Béke."

Lucy-Bleu látszólag arra használta a közösségi médiát, hogy megmutassa kreatív oldalát, a művészeti alkotásairól, tetoválásairól és kulináris kreációkat posztolt. 2024-ben azonban sokkal kevesebbet jelentkezett.

A zenész teljesen összetört, még a fellépéseit is lemondta.