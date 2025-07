Kapaszkodj meg! Timothée Chalamet és Kylie Jenner Budapesten vannak! – Itt kávézott a szerelmespár

Javában forgatják a Dűne című nagysikerű hollywoodi film folytatását Magyarországon. A közelmúltban Zendaya is fel-feltűnt a fővárosban, ezúttal pedig Timothée Chalamet-t is látták a rajongók.

Timothée Chalamet és Kylie Jenner Budapesten

Forrás: Getty Images Europe

Sajtóértesülések szerint Timothée Chalamet nem mással, mint Kylie Jennerrel kávézott a hétvégén Budapest egyik neves vendéglátóegységében, a Garden Budapestben.

Nem bírta egymás nélkül sokáig Timothée Chalamet és Kylie Jenner

Kylie néhány nappal ezelőtt még Görögországból posztolt, ahová családi vakációra utazott népes családjával, ám úgy tűnik, a szerelme hiánya olyan erős volt, hogy repülőre ült és hazánkba látogatott, hogy Timothée-val is tölthessen egy kis időt a forgatási szünetekben.

A páros a hírek szerint teljesen hétköznapi módon egy bárpult mellett beszélgetett és kávézott, testőröknek nyoma sem volt látható.

Timothée korábban már járt Budapesten, 2023-ban, és nagy valószínűséggel akkor is Kylie Jennerrel, akinek magángépe szintén landolt akkoriban a magyar reptéren – ekkor azonban még csak titokban találkozgattak, így a szállodai dolgozókon kívül más nem láthatta őket. Nem úgy mint most, amikor már a nyilvánosság előtt is felvállalták a kapcsolatuk – kíváncsian várjuk, vajon hol bukkannak még fel a következő napokban.