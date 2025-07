Undorító étkezési szokásairól beszélt Tyra Banks — Csoda, hogy még nem betegedett bele

Tyra Banks rendszeresen a hálószobájában étkezik, és ahogy az lenni szokott, telemorzsázza az ágyát és a padlót is. A földön és ágyban maradt ételmaradékokat akár ki is dobhatná, fel is porszívózhatná, de a volt modell és tévés műsorvezető nem ezt teszi. Napokig otthagyja, és amit utána tesz velük, az visszataszító.

Nem sokan ismernék el, hogy nem elég, hogy az ágyban esznek és az sem, hogy nem éppen a tisztaság hívei, de még az ágyban maradt morzsákat és maradékokat sem úgy kezelik, mint ahogy normálisan tenné az ember. Tyra Banks azonban nem szégyelli, a szokásait. Gusztustalan étkezési szokásairól vallott Tyra Banks

Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA Tyra Banksnek nincs szüksége porszívóra Az 51 éves volt szupermodell és fagylaltkészítő hétfőn őszintén beszélt hálószobai étkezési szokásairól a Today with Jenna & Friends című műsor vendége- és társműsorvezetőjeként. Miután a műsorvezető, Jenna Bush Hager azt mondta, hogy nem szeret az ágyban nassolni a morzsák miatt, Tyra Banks elmesélte, hogy ő szeret az anyjával, Carolyn Londonnal az ágyban tévét nézni: „Az ágyban lógunk. Fagylaltozunk, pattogatott kukoricát eszünk. Igen, de a nagyszerű dolog az, hogy aztán pár nappal később…” — mondta Banks, aki ezen a ponton tartott egy kis szünetet, majd így folytatta: „És tudod, Jenna, én úgy szedem össze a morzsákat, hogy megeszem őket. Mert ha kidobod a szemetesbe, akkor odavonzzák a csótányokt vagy valami ilyesmit. Szóval csak fel kell szedned az ujjaddal, és megenni”. Amikor Bush Hager rákérdezett a földön heverő morzsákra, Banks így válaszolt: „Nálam otthon cipőviselési tilalom van, így ehetek a padlóról. Nem, de komolyan mondom, én is ezt csinálom. De amikor látom, hogy a fiam is ezt csinálja, rögtön rászólok, hogy ne csinája, mire ő visszaszól: de te is ezt csinálod!” Miután a műsorvezető nem tudott túllépni azon, amit Banks „pár napos szabályának” nevezett, és további részleteket kért a szupermodell leejtett maradékok elfogyasztásával kapcsolatos szabályairól, Tyra ezt mondta: „Néhány napig, ha nem szuper romlandó. Mint a pattogatott kukorica? Az olyan, mint az űrhajósok kajája. Örökké eláll. Csak fel kell venned. Nem viccelek” — felelte Tyra Banks, hozzátéve, hogy az egyhetes ételt is megeszi: „Ha tudom, hogy én hagytam az ágyamban, igen, megeszem.” Csoda, hogy a szupermodell még nem betegedett bele a bizarr szokásába.