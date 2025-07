Vajna Tímea a kórházból jelentkezett be: „Utolsó alkalom a szülés előtt”

A kórházból jelentkezett be csütörtök este Palácsik-Ráthonyi Tímea. A mindenórás kismamát már csak napok választják el attól, hogy életet adjon első gyermekének. Ahogy arról korábban lapunk már több cikkében is beszámolt Timi nemrég vált édesanyává, miután egy béranya segítségével világra jött első gyermeke, egy Ben nevű kisfiú. Nem sokkal a trónörökös születése után azonban kiderült, hogy több évnyi kezelés és műtétek sorozata után Vajna Tímea is teherbe esett. Most pedig egy álma válhat valóra a gyermekáldással.

Vajna Tímea a kórházból jelentkezett: "Utolsó alkalom a szülés előtt"

Fotó: Instagram

Vajna Tímea bármelyik pillanatban életet adhat gyermekének

Néhány nappal ezelőtt a kismama büszkén jelentette be az Instagram-oldalán, hogy belépett a harmadik trimeszterébe és nagyon várja már a kislánya érkezését. A hatalmas pocakú Timi most meglátogatta a Beverly Hills-i kórházat, ahol CTG-vizsgálatoknak vetették alá őt.

Az utolsó alkalom a szülés előtt

- írta angolul a videója mellé az üzletasszony. Ezzel elárulta, hogy néhány napon belül világra segítik a kis pocaklakót. Timi 24 óráig elérhető Instagram-történetét ide kattintva tudjátok megtekinteni.