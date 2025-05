Lufitenger, hintaló, elképesztő luxus: Vajna Timi megmutatta, milyen volt a babaváró bulija – FOTÓ

Vajna Timi megtartotta kislánya babaváró ünnepségét, amely rendkívül látványos volt. A rendezvényről készült fotókat az Instagram-oldalán osztotta meg követőivel – a tematika nagyon csajos és nagyon rózsaszín volt.

Vajna Timi babavárója nagyon csajos volt

Forrás: Instagram

Hintaló és virágokból kirakott Hello Kitty-fal - Ilyen volt Vajna Timi babaváró bulija

Az udvaron egy hintalovas körhinta is helyet kapott, de volt lufialagút és egy monumentális Hello Kitty-fal is, amely élő virágokból készült.

A képek láttán az egyik követője így fogalmazott: „Ez már nem is babaváró buli, hanem egy tündérmese.”

Vajna Timi egyébként az is elárulta pár napja, hogyan fogják hívni a kislányát:

„Próbálnék kikapcsolni és nyugalomban lenni, de nagyon nehezen megy. Azt hiszem, ez az izgalom természetes, de nem könnyű megélni. A kislányunk nevét is kiválasztottuk már, Hailey lesz a neve.”