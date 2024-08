Spice Girls: 30 éve alakult a legendás lánybanda - Így néznek mi most a tagok

Bár a Spice Girls látszólag megállíthatatlan volt, a háttérben alig két év múlva feszültségek is jelentkeztek. 1998-ban Geri Halliwell váratlanul bejelentette, hogy elhagyja a zenekart, ami sokkolta a rajongókat. Bár a banda négy taggal is folytatta, és 2000-ben megjelentették harmadik albumukat, a Forevert, ez már nem érte el a korábbi sikerek szintjét.

2001-ben a Spice Girls hivatalosan is bejelentette, hogy szünetet tartanak, és a tagok szólókarrierjükre koncentrálnak.

Victoria Beckham saját divatmárkát vezet, a ruhák mellett kozmetikumok futnak a neve alatt. Férjével, David Beckhammel négy közös gyerekük van, három fiút és egy kislányt nevelnek. Mel B tehetségkutatókban zsűrizett, így az évek alatt televíziós karriert épített. Három gyermek édesanyja, legnagyobb lánya már 25 éves. Mel C mentorként vett részt a The Voice UK tehetségkutatóban, ahol Tom Jones csapatát erősítette. Egy televíziós producerrel él, de a magánéletéről nem sokat lehet tudni. Ema Bunton is szólókarrierbe kezdett, négy albumot adott ki és rádiós műsorvezetőként is dolgozik. Két gyermek édesanyja, a párja pedig Jade Jones énekes. Geri Halliwell volt az első, aki szólókarrierre adta a fejét, de nem csak dalaival lett sikeres, hanem saját gyerekkönyv sorozatával is. Geri két gyermek édesanyja, 2015-ben hozzáment a Red Bull Forma-1-es csapatfőnökéhez, Christian Hornerhez.

Újra együtt

Az elmúlt évtizedek során a Spice Girls többször is újraegyesült. Az egyik legemlékezetesebb alkalom 2007-ben történt, amikor a banda világkörüli turnéra indult, és mondhatnánk, hogy 2012-ben a londoni olimpiai játékok záróünnepségén léptek fel utoljára együtt, de nem, mert idén, Victoria Beckham születésnapi partyján újra előadták a Stop című slágert, a videót pedig maga David Beckham töltötte fel az Instagramra. Hát nem olyan ez, mint egy mini koncert?