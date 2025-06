Élet Katalin előtt: velük randizgatott Vilmos herceg, mielőtt megismerte feleségét

Lányok milliói álmodoztak arról, hogy egyszer Vilmos herceg mellett kötnek ki életük során. Néhány szerencsés nőnek ez azonban nem csak álom volt, és a közhiedelemmel ellentétben nem Katalin hercegné volt az egyetlen nő a walesi herceg életében. Vajon milyen nők voltak a herceg életében, mielőtt megismerte volna feleségét? Összeszedtük!

Vilmos herceg több nővel is randizott, mielőtt Katalin hercegné mellett állapodott volna meg.

Forrás: Northfoto

Vilmos herceg barátnői Katalin előtt

1. Davina Duckworth-Chad – 1999

Egy brit bulvárlap szerint Vilmos herceg rövid ideig az arisztokrata származású Davina Duckworth-Chaddel folytatott románcot. Értesülések szerint a pár egy Égei-tengeri hajóúton is részt vett, a kapcsolat pedig minden bizonnyal békében ért éget, mivel a nő meghívást kapott Vilmos herceg esküvőjére.

Davina Duckworth-Chad

Forrás: Getty Images Europe

2. Rose Farquhar – 2000

A következő évben sem maradt facér a jövendő walesi herceg, helyette Rose Farquhar nevű lánnyal randizgatott, aki jelenleg énekesként tevékenykedik. Románcuk egy glouchestershire-i lovaspóló klubban kezdődött, és ugyan kérészéletűnek bizonyult, de továbbra is barátok maradtak még egymás esküvőjén is részt vettek.

Rose Farquhar

Forrás: Northfoto

3. Jecca Craig – 2000

Kétezerben Jecca Craiggel kezdett viszonyt, akivel Kenyában ismerkedett meg. Vilmos herceg ekkor egy év szünetet tartott tanulmányaiban és még a lány szüleinek tanyájára is ellátogatott. A nő elkötelezett környezetvédő, mely szenvedélyen jelenlegi férjével is osztozik.

Jecca Craig

Forrás: Getty Images Europe

4. Arabella Musgrave – 2001

Mielőtt a St. Andrews egyetemen koptatta volna a padot, Vilmos walesi herceg Arabella Musgrave nevű nővel keveredett szerelmi viszonyba. Kapcsolatuk állítólag Vilmos herceg és Katalin hercegné között is okozott feszültséget, mivel állítólag ő volt a herceg első szerelme. Musgrave később nagy karriert futott be a divat és szórakoztató iparban és egy kislány büszke édesanyja.

Arabella Musgrave

Forrás: Northfoto

5. Carly Massy-Birch - 2001

Még az angol trónörökösnek is kijár egy komolytalan egyetemi románc. Ugyanis Vilmos herceg épp első félévét gyűrte geológia szakon, amikor megismerkedett Carly Massy-Birch-sel, aki még a Vanity fairnek is nyilatkozott kapcsolatukról, aki egy komolytalan diákrománcról, baráti viszonyról számolt be.